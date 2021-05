L’Ajuntament impulsa la campanya “Bonrepòs i Mirambell recicla”

Connect on Linked in

S’estan repartint amb gran èxit 500 kits de reciclatge entre la ciutadania

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha posat en marxa la campanya “Bonrepòs i Mirambell recicla”, una iniciativa amb la qual es pretén potenciar el reciclatge dels diversos materials d’ús domèstic en les llars del municipi.

Aquesta iniciativa busca conscienciar sobre la importància del reciclatge per a garantir la sostenibilitat. Per tot això, la Regidoria de Medi Ambient demana la implicació de la ciutadania per a usar els diversos contenidors de reciclatge.

A més de la informació, els veïns i veïnes poden recollir aquests dies a l’Ajuntament un kit complet d’eines per a facilitar el reciclatge, que consisteix en un poal marró per a la separació dels residus orgànics en la cuina, un rotllo de bosses compostables per al poal d’orgànica, embuts per a reciclar l’oli, així com les diferents bosses verdes, grogues i blaves per a reciclar la resta de residus.

Aquest repartiment dels kits de reciclatge està sent un èxit, ja que en tres dies s’han repartit prop de 300 d’un total de 500 que es distribuiran entre la ciutadania.

La regidora Irene Martínez recorda que “en primer lloc hem d’intentar reduir els residus que generem, després reutilitzar tot allò que puguem i finalment tot el que siga reciclable ha d’anar al seu contenidor per a poder reciclar-ho i retornar-ho al sistema”.

Per a l’edil “és imprescindible fer campanyes per a la promoció del reciclatge, tant de caràcter informatiu com fent lliurament a la població d’eines que permeten un reciclatge més còmode i eficaç”.