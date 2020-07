L’ajuntament impulsa una nova campanya per a fomentar en les platges el reciclatge, l’economia circular i el turisme sostenible

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, presenta la campanya “Cada lata cuenta”. Passeig Marítim

El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat este dimecres en el Passeig Marítim de la ciutat la iniciativa ‘Circula la teua llanda al groc’ amb la qual l’Ajuntament de València i el programa europeu de sensibilització mediambiental ‘Cada Llanda Compta’ –que promou el reciclatge de llandes de begudes en esdeveniments i espais públics- pretenen recordar la importància del reciclatge este estiu a les platges de la ciutat, on arriba esta iniciativa per primera vegada. “Amb esta campanya volem sensibilitzar sobre la importància del reciclatge per a fomentar l’economia circular i promoure el turisme més sostenible”, ha afirmat Campillo.



La iniciativa es posarà en marxa este divendres a la platja de la Malva-rosa i recorrerà la resta de les platges de València al llarg del mes d’agost amb l’objectiu d’aconseguir un gest tan senzill com depositar les llandes de begudes en el contenidor groc, la qual cosa ajuda al fet que estalviem materials i reduïm un 70 % el consum d’aigua i un 95 % el consum d’energia, en comparació a fabricar una llanda de noves matèries primeres.



Durant el mes vinent, educadors ambientals equipats amb una motxilla recol·lectora de llandes recorreran les platges de la ciutat. Estes persones seran les encarregades de repartir 10.000 cendrers en forma de con que es podran clavar en l’arena de la platja “perquè les persones usuàries d’este espai urbà depositen les puntes de cigarret, respecten el medi ambient i contribuïsquen a la millor convivència possible amb la resta de persones usuàries”. En este sentit, ha recordat que enterrar les puntes de cigarret en l’arena “és una pràctica molt nociva per al medi ambient perquè són molt contaminants i contaminen l’arena i l’aigua de la platja”.



El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, presenta la campanya “Cada lata cuenta”. Passeig Marítim

El vicealcalde ha conclòs que “des de l’Ajuntament estem realitzant molts esforços perquè les platges valencianes siguen entorns segurs i cuidats mitjançant iniciatives com esta de ‘Circula la teua llanda al groc’ i que ens ajuda amb el nostre objectiu d’incrementar els percentatges de reciclatge en els contenidors adequats”.



La conscienciació sobre la importància del reciclatge de llandes de begudes en el contenidor groc permetrà contribuir a frenar el canvi climàtic, reduint emissions de diòxid de carboni. El repte del programa ‘Cada Llanda Compta’ és implicar a tota la ciutadania per a aconseguir una taxa del 100 % de reciclatge de les llandes que, en estar compostes de metall, poden reciclar-se infinitament sense perdre qualitat.