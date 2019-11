Connect on Linked in

A través del Consell del Disseny, la creació del qual han anunciat les regidores Sandra Gómez i Maite Ibáñez

L‘Ajuntament incorporarà el factor disseny en la presa de decisions sobre l’espai públic. Comptarà per a això amb el Consell del Disseny de València (CDV), la creació del qual ha sigut anunciada este matí per les regidores de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i Acció Cultural, Maite Ibáñez. Estarà operatiu dins de 12 mesos, després d’un període d’anàlisi al qual seguirà el de creació d’un òrgan per a implementar el disseny en els servicis i recursos públics coincidint amb la Capital Mundial del Disseny que en 2022 ostentarà València, encara que la proposta respon a una demanda històrica del sector per a “normalitzar i harmonitzar la ciutat, amb la finalitat de fer-la més amable funcional i visualment.



A partir de l’inici de 2021 el factor disseny tindrà el seu pes en la presa de decisions municipals de tot tipus, no solament urbanístiques, sinó que s’estendrà a tota la imatge de la ciutat. La regidora Sandra Gómez ha ressaltat «la voluntat d’aprofitar la gran oportunitat de la Capitalitat Mundial per a harmonitzar el paisatge urbà ateses les noves tendències i a l’objectiu de fer una ciutat més accessible, amable i funcional». A partir d’ara, les regidories d’Urbanisme i Acció Cultural inicien una fase de 12 mesos per a interpretar les normatives de les ciutats que ja compten amb organismes similars (Londres, Barcelona, Berlín) i per a resoldre amb associacions de dissenyadors, arquitectes, urbanistes i interioristes que formaran i com serà la seua fórmula operativa



Gómez i Ibáñez han anunciat en roda de premsa l’obertura d’eixe període de 12 mesos per a la formulació d’este consell assessor entre les funcions del qual estarà la de «vetlar per la neteja visual de l’espai públic amb la incorporació de la variable disseny a la presa de decisions amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida», ha assegurat Maite Ibáñez. Durant este temps, la regidoria d’Acció Cultural capitanejarà les reunions que ja es mantenen des de fa setmanes amb dissenyadors, arquitectes, interioristes i urbanistes. Ara estes trobades comptaran amb tècnics d’urbanisme perquè totes les idees, les mateixes que des de fa anys es reclamen des d’aquests sectors, es vegen aplicades en el disseny de l’espai públic.



Maite Ibáñez ha explicat que es tindran en compte referents com el Design Council britànic, les ordenances de paisatge urbà i arquitectura de Barcelona o el treball en l’espai públic de governs locals com el de Berlín. A més, s’hi convidarà diferents actors externs implicats en estos projectes i es projecten algunes visites tècniques.



No obstant això, Gómez i Ibáñez han deixat clar que seran les associacions de professionals de la ciutat les primeres a tindre veu en el Consell i exposar les seues inquietuds en la seua creació. A partir d’ací, sempre acompanyats de tècnics d’Urbanisme, s’establirà la relació amb l’Ajuntament en el sentit més operatiu. L’impuls des de l’Ajuntament busca que «la ciutat envie un missatge coherent i una estètica pròpia des dels seus carrers i places”, com ha ressaltat Sandra Gómez. «Conscients del que la Capitalitat Mundial del Disseny ens reportarà a partir de 2022, és una responsabilitat de l’Ajuntament de València recollir la tradició en este ofici durant els últims 50 anys i integrar-la en l’activitat i la imatge de la ciutat des del seu govern local».



Es tracta de crear «una estructura que vaja més enllà de 2020. La marca del CDV es deixarà notar amb els anys, i anirà influint en projectes especials d’urbanisme en el curt termini i en la imatge de la ciutat a mitjà i llarg termini, a través d’una major harmonia visual, d’un paisatge urbà més harmonitzat», ha afegit la regidora de Desenvolupament Urbà i vicealcaldessa, Sandra Gómez.



Per la seua banda, Maite Ibáñez ha posat en valor la fita històrica que suposa la creació del CDV. «Fins hui, la relació de l’Ajuntament del València amb el disseny ha passat per una suma d’encàrrecs o consultes puntuals amb major o pitjor fortuna. El CDV suposa la creació d’un òrgan integrat que treballe des de dins per a la ciutat. «Assumim que el disseny es relaciona amb el benestar i la qualitat de vida i la ciutat millorarà els seus estàndards si deixem que ens influïsca des de la via pública fins a la nostra manera de comunicar-nos amb la ciutadania», ha conclòs.