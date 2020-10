L’Ajuntament inicia les obres de millora i adequació del Parc de Bombers del Saler

Connect on Linked in

Les obres, amb un pressupost que supera els 400.000 euros, donaran resposta a les necessitats actuals del parc.

Durant els dos pròxims mesos s’executaran les obres iniciades ja per l’Ajuntament de València al Parc de Bombers del Saler per millorar i adequar les seues instal·lacions. Esta intervenció, que du a terme la Regidoria de Gestió de Recursos per iniciativa del servici municipal de Bombers, que financia l’obra, dona resposta a les necessitats del parc per al seu bon funcionament.



Entre les actuacions projectades hi ha la modificació de la distribució interior per reubicar la zona de vestidors i la sala multiusos, independitzar el circuit de llavada i secatge i la zona d’accés, i la separació de despatxos. També es contempla la reposició dels elements constructius i equipament afectats per l’obra. A més, millorarà l’eficiència energètica amb la substitució i millora de la façana i la substitució de lluminàries per unes de noves tipus LED amb detectors de presència. També milloraran les condicions acústiques amb la instal·lació de falsos sostres acústics i panells fonoabsorbents, s’incorporaran noves instal·lacions de climatització i extracció d’aire i es canviaran els lavabos, a banda de reparar desperfectes en l’evacuació d’aigües al soterrani, substituir el sistema de protecció contra insectes i instal·lar un sistema de videogravació. D’altra banda, s’instal·larà una marquesina en la zona d’aparcament integrat al parc natural, es netejarà i pintarà la coberta de la nau del garatge, es repararan filtracions i es condicionarà la tanca perimetral de la parcel·la, se substituirà el cartell de la façana, es pintarà l’exterior i es repararan els clevills, es condicionaran les portes metàl·liques i les portes i s’instal·laran escales d’accés a la coberta i un enllumenat exterior que no contamine llumínicament.



Notario ha posat en valor “el treball constant que des del govern municipal fem per dotar els empleats i empleades de l’Ajuntament de València d’unes condicions òptimes de treball” i ha destacat “les millores que permetran satisfer les necessitats actuals al Parc de Bombers del Saler”.



Estes actuacions tenen un pressupost total de 402.110,72 euros, IVA inclòs i un termini d’execució de 63 dies.