L’Ajuntament licita el nou contracte de neteja i residus, que comptarà amb un 20 % més de recursos progressivament fins 2024

El nou contracte de neteja viària, recollida i transport de residus afavorirà la implantació de contenidors d’orgànica intel·ligents que permeten identificar els usuaris a través d’una targeta o una aplicació mòbil. La Junta de Govern Local aprovarà este divendres la seua licitació, que puntua les empreses que oferisquen este sistema. Ho ha anunciat hui el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

El vicealcalde ha donat a conéixer les característiques d’este contracte, que comptarà amb un 20 % més de recursos progressivament fins 2024. La quantia per al 2022 serà de 80 milions d’euros i creixerà de manera progressiva fins als 90 milions d’euros al 2024.

A més de la millor oferta econòmica, es valoraran aspectes de caràcter qualitatiu. Entre ells, Campillo ha destacat que s’atorgarà fins a un màxim de dos punts a les empreses que oferisquen sistemes d’identificació d’usuaris en els contenidors d’orgànica i, d’esta manera, poder premiar-los amb descomptes a impostos o un futur benefici municipal.

El contracte es dividirà en quatre lots. Els lots 1, 2 i 3 tindran una durada de 15 anys, no prorrogables, i es corresponen amb la distribució geogràfica actual per districtes. Com a novetat, es licitarà un quart lot, per cinc anys, reservat a empreses d’inserció social per centralitzar la neteja de pintades i eliminació de cartells en l’espai públic en tota la ciutat.

Unes mesures per mantenir València lliure de residus, que premie a qui recicle i done feina a aquelles persones amb problemes per entrar al món laboral.