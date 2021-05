L’Ajuntament llança amb èxit la segona campanya de Targeta Activa per injectar 160.000 € en botigues i serveis de la ciutat

Connect on Linked in

Algemesí subvenciona 4.000 targetes ‘activa’ més per a compres en comerços locals en conjunt amb l’Agrupació de Comerç i Serveis d’Algemesí (ACSA) i l’Agrupació Empresarial d’Algemesí (Empal). Es tracta de targetes que proporciona la Caixa Rural d’Algemesí, que tenen un cost per als ciutadans per 20 € i que es converteixen gràcies a l’ajuda en 40 € per consumir en els establiments adherits a la iniciativa municipal.

La primera edició de Targeta Activa va tindre lloc en novembre i va ser tot un èxit, raó per la qual l’alcaldessa d’Algemesí i els màxims responsables d’ACSA i d’Empal han tornat a signar un conveni per a impulsar el programa ‘Targeta Activa 2’, que injectarà de nou 160.000 € en els establiments de la ciutat en tres mesos, la meitat de les arques municipals i la resta de la butxaca de cadascun dels usuaris de la targeta. “És una manera de que els nostres autònoms i empresaris vegen minvada la seua economia el mínim possible després d’aquesta pandèmia” ha explicat l’alcaldessa Marta Trenzano.

Actualment les inscripcions per a sol·licitar la targeta, que es van obrir el 5 de maig, ja s’han esgotat mostrant per segona vegada una gran acollida ciutadana. Mariano Clemente, president d’Empal, ha declarat que Algemesí és una referència d’impuls local i ha destacat la doble finalitat de la Targeta Activa: ajuda directa al ciutadà i al xicotet comerç.

Les compres amb la ‘Targeta Activa’ es poden realitzar des d’ahir i fins al 31 de juliol. Els usuaris poden consumir els 40 € de cada targeta en una o diverses compres i en un o en més establiments fins a esgotar el crèdit. A més, s’ofereix la possibilitat de combinar la Targeta Activa amb altres mitjans de pagaments per tal de completar el preu en cas de no disposar de saldo suficient en aquesta.