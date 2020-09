L’Ajuntament llança la Targeta Virtual València On, per a estimular el turisme i el consum local

Connect on Linked in

Es tracta d’una aplicació gratuïta i dirigida a persones empadronades a la província de València, les quals podran gaudir de descomptes en locals i establiments

Totes les persones majors d’edat i empadronades en qualsevol localitat de la província de València poden gaudir des de hui mateix de la Targeta València On, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament a través de Visit València, que suposa una eina per a estimular el turisme local i l’activitat dels establiments de la ciutat i de la resta de les comarques. El regidor delegat de Turisme, Emiliano García, ha presentat este matí la iniciativa, acompanyat pel secretari autonòmic de l’Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer; el diputat provincial de turisme Jordi Mayor; i el director gerent de Visit València, Antoni Bernabé.



La Targeta València On és una targeta virtual i gratuïta que funciona com a aplicació mòbil, i que permet a totes les persones majors d’edat empadronades a la província de València gaudir de l’oferta turística de les comarques, mitjançant descomptes o promocions en establiments culturals, restaurants, botigues, activitats turístiques i llocs d’oci. Des de hui mateix, la targeta està disponible per a ser descarregada a través de l’App València (compatible tant per a Android com per a IOS), i per a fer ús és necessari registrar-se a través de la web www.tarjetaonvalencia.com.



Les persones usuàries podran utilitzar-la en els establiments que es vagen adherint a la iniciativa, que s’aniran actualitzant i podran ser consultats a la web. Fins al moment, ha explicat Emiliano García, ja participa un centenar d’empreses, entre botigues, locals d’oci, activitats de mobilitat sostenible i turístiques, cultura (museus, galeries d’art…), restaurants i bars, i salut i bellesa. Les persones usuàries hauran de validar sempre a través del QR l’ús del descompte o promoció perquè quede registrat.



La web recull detalladament tota la informació sobre el procés de registre, sobre els establiments adherits, i així mateix inclou un mapa de la província amb la localització geogràfica dels locals. A més, de manera periòdica s’aniran pujant i proposant plans, activitats i suggeriments que les persones usuàries podran realitzar en les poblacions i establiments participants.



Tal com ha explicat Emiliano García, «des de l’Ajuntament de València estem treballant per a acostar l’activitat turística a la ciutadania, no sols als habitants de la ciutat, sinó també de la província i de la resta de la comunitat». El regidor ha subratllat la importància d’incentivar el consum local, al qual ha definit com a «peça clau per a pal·liar l’impacte de la covid-19 sobre el sector turístic».



De fet, l’edil ha destacat la importància del turisme a la ciutat de València (suposa un 13% del PIB) i de la necessitat de reactivar este sector d’una manera àgil i segura. «I en esta reactivació, les persones residents són les peces fonamentals».



CONSCIÈNCIA DE SECTOR



En semblants termes s’ha manifestat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, qui ha assenyalat la idea sobre la qual s’assenta la iniciativa: «la consciència de sector, de causa comuna, que relaciona l’activitat del comerç, de la cultura, de la mobilitat, de la restauració…». I ha destacat l’«enorme esforç que ha fet el sector turístic per la seguretat, que cal posar en valor». Per part seua, el diputat provincial de turisme Jordi Mayor; ha assenyalat la «clara voluntat de buscar sinergies per part de les administracions participants».



Finalment, el director gerent de Visit València, Antoni Bernabé, ha explicat que la targeta, que és personal i intransferible (les persones menors d’edat podran gaudir de les ofertes acompanyades de persones adultes) estarà en vigor fins a cap d’any, encara que la idea és prorrogar-la més enllà. «L’important era traure-la i donar-la a conéixer, de manera que cada vegada se sumen més establiments i puga ser utilitzada per més persones», ha afirmat.



La Targeta València On forma part del «esforç impulsat des de l’Ajuntament a través de Visit València, en coordinació amb les altres administracions, per a impulsar accions ‘de ganxo’ que ajuden a dinamitzar l’activitat dels establiments», ha explicat el regidor Emiliano García, qui ha recordat altres propostes en la mateixa línia com la Setmana de la Paella i el Word Paella Day, o València Cuina Oberta. «L’objectiu és doble: buscar nous consumidors des de la perspectiva local, i generar negoci i fer costat amb les empreses valencianes amb iniciatives que estimulen el consum i que dinamitzen l’oferta», ha conclòs.