L’Ajuntament ofereix una Jornada de Certificació de l’Autèntica Recepta del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca per al sector hostaler local

Connect on Linked in

La sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit la celebració de la Jornada de Certificació de l’Autèntica Recepta del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, una iniciativa de la Regidoria responsable del certamen gastronòmic, que té per objectiu contribuir al fet que la nostra ciutat es posicione definitivament com el millor referent gastronòmic mundial de l’arròs, atraient al major nombre de visitants a Sueca perquè gaudisquen de l’autèntica paella valenciana del Concurs, i que ha comptant amb la participació d’una gran representació del sector hostaler local.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea, amb la col·laboració del gerent de la Denominació d’Origen Arròs de València, crític gastronòmic i un dels ponents de la Jornada, Santos Ruiz, han sigut els encarregats de presentar l’esdeveniment i donar la benvinguda als participants. “Gràcies a esta iniciativa, els negocis d’hostaleria que han volgut adherir-se disposaran d’un distintiu que els acreditarà com que en els seus locals es cuina l’autèntica recepta del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. Des de l’Ajuntament, el que hem pretés és que, a més de celebrar el certamen, i tot el que comporta, que determinats establiments de la ciutat oferisquen en les seues cartes, a la ciutadania i visitants, la possibilitat de poder degustar este plat durant tot l’any”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha agraït la col·laboració del sector hostaler de la ciutat.

“Després d’estar treballant durant tot l’any en la pròxima edició del Concurs, vam pensar en com es podria beneficiar encara més la ciutat amb la celebració del certamen. Per este motiu, vam apostar per la realització d’esta Jornada, a través de la qual s’acreditarà als establiments participants, que oferien ja en la seua carta una oferta d’arrossos, perquè puguen incloure també, a partir d’ara, l’autèntica recepta del Concurs. Vam parlar amb el Gremi d’Hostaleria de Sueca, els va semblar una bona idea, i ens vam posar a treballar perquè volíem que esta Jornada es realitzara abans de la celebració del Concurs, perquè eixe cap de setmana de setembre veïns i visitants puguen gaudir ja de la recepta en els establiments acreditats de la ciutat”, ha explicat la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea, qui ha tingut paraules d’agraïment per al Gremi d’Hostaleria de Sueca, per la seua involucració en la iniciativa, i per a tots els ponents de la Jornada i els establiments participants. Per la seua part, el president del Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges, Salvador Ortega, ha assenyalat que “creiem que és una molt bona oportunitat perquè es conega encara més l’autèntica recepta del Concurs i, al mateix temps, contribuïsca a dinamitzar l’activitat de la restauració local”.

En la Jornada de Certificació de l’Autèntica Recepta del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, han participat un total de 10 negocis d’hostaleria de la ciutat. A més de Santos Ruiz, una varietat de professionals acreditats en la matèria han sigut els encarregats d’oferir les diferents ponències, com ara Toni Carrasquer, cronista oficial de Sueca; Juan Meseguer, agricultor i membre del Consell Agrari Municipal; Conxa Domingo, coordinadora del Departament de l’Arròs de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA); Paco Alabau, agricultor i gerent de Fruites i Verdures Alabau; i Jesús Melero, coordinador i assessor del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. “El que pretenem és posar l’accent en la recepta del Concurs, que està molt ben definida, però, a més, que els professionals coneguen tota eixa cultura que està darrere de la paella i, en general, de la gastronomia arrossera”, ha explicat Santos Ruiz. Per la seua part, el coordinador del Concurs, Jesús Melero, ha posat l’accent en el perquè de la conservació de la recepta del certamen al llarg dels anys, i en la importància que esta recepta, emblema gastronòmic de la ciutat, i per extensió de tota Espanya, puga gaudir-se en els establiments de Sueca.