L’Ajuntament organitza una jornada per a explicar a les empreses i associacions d’Algemesí el funcionament de l’administració electrònica

L’Ajuntament d’Algemesí ha organitzat una jornada de formació per a les empreses per tal d’explicar-los l’ús de la seu electrònica i els mecanismes per a relacionar-se telemàticament amb l’administració. Totes les entitats jurídiques – associacions i empreses- han de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques mitjançant un certificat digital.

Els certificats de representant d’entitats són certificats que identifiquen una persona física com a administrador o representant legal d’una entitat o d’una persona jurídica per a tindre capacitat legal de representar-la. Aquests certificats es poden utilitzar per a firmar electrònicament documents, xifrar documents i relacionar-se telemàticament amb les administracions públiques.

S’han fixat dos dates amb tres horaris diferents: el 17 i 19 de desembre en la sala d’informàtica del Teatre Municipal (c/ Lepanto, 3). La sessió està prevista d’una hora de duració. Les places són limitades i s’aniran cobrint els grups segon el dia d’inscripció. Els horaris són a les 9, 14 i 16 hores.

És imprescindible inscriure’s en el curs, emplenant el formulari en l’enllaç següent: