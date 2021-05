L’Ajuntament premia els millors projectes d’innovació Missions València 2030

El termini de presentació de projectes és fins al 21 de juny de 2021.

Amb un total de 96.000 euros en premis.

La Delegació d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València ha obert hui la convocatòria dels seus VI Premis d’Innovació Missions València 2030. Una convocatòria a la qual es poden presentar tots aquells projectes, així com els resúmens dels treballs final de grau, final de màsters o tesis doctorals, amb un carácter innovador i d’investigació en l’àmbits de la innovació. Aquests projectes han d’identificar les árees de rellevància de Missions Val̀ència 2030 (dins de la ciutat saludable, sostenible, compartida i emprenedora) en les quals han treballat i demostrant el seu impacte en la millora de la vida de les persones i el seu entorn.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és premiar les millors experiències d’investigació i innovació orientades a les àrees de rellevància de les Missions València 2030 per a aconseguir una ciutat més saludable, sostenible, compartida i emprenedora.

Així mateix, els projectes d’innovació que es presenten han d’estar implantats amb caràcter general, en l’àmbit territorial del municipi de València. Per al cas excepcional que el projecte excedisca de l’àmbit del terme municipal de València, deurà́ beneficiar l’interés municipal de València de manera directa o indirecta, condició aquesta última que deurà quedar prou evidenciada i justificada en la descripció del projecte innovador desplegat. Per part seua, els treballs finals de grau, finals de màster, o tesis doctorals poden haver-se superat en qualsevol Universitat, però necessàriament han de fer referència i basar la seua investigació sobre àmbits de la innovació a la ciutat de Val̀ncia.

Els premis d’innovació Missions València 2030 disposaran en l’edició d’aquest any d’aquestes 6 categories: millor projecte d’innovació per a una ciutat saludable, per a una ciutat sostenible, per a una ciutat compartida, per a una ciutat emprenedora, així com millor projecte d’innovació procedent de col·legis o instituts i millor investigació universitària en innovació social i urbana. Dins de les primeres 4 categories hi haurà diferents modalitats relacionades amb les 4 hèlices de la innovació (sector públic, sector privat, Acadèmia i societat civil).

El regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha recordat que “la innovació és molt important per a millorar la vida de les persones. Amb la pandèmia de la COVID-19 que hem patit aquests anys, aquests premis cobren més importància si cap. Aqueixos projectes són idees que solucionaran els grans reptes que les ciutats tenim en l’actualitat i els que tindrem en el futur pròxim. Ajudaran a convertir-nos en la ciutat que somiem, a millorar el benestar col·lectiu de la ciutadania, a tindre aqueixa ciutat saludable, sostenible, compartida i emprenedora”. Aqueixos projectes premiats passaran a formar part de la constel·lació de projectes Missions València 2030.

Presentació de sol·licituds

El model de sol·licitud normalitzat i els annexos per a la participación en aquesta convocatòria, estarán disponibles en la web municipal www.valencia.es.

Les sol·licituds, que deberán dirigir-se al Servei d’Innovació, es presentarán per via telemática a través de la Seu Electrónica de l’Ajuntament de València https://sede.valencia.es/sede/, en l’apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d’aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum” en l’apartat de “Innovació”.