L’Ajuntament presenta el “Pla Respira València Centre” per a fomentar els valors d’una ciutat “humana, saludable i sostenible”

Grezzi ha posat també en valor als 23.000 usuaris i usuàries que han utilitzat la línia C1 des de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentat este matí en roda de premsa la campanya ‘Pla Respira València Centre’, amb cinc missatges “engrescadors” en les marquesines per a “traslladar els valors que la ciutat de València pot ser més humana, més saludable i més sostenible”. Un acte en el qual Grezzi ha posat en valor als 23.000 usuaris i usuàries que han utilitzat la línia C1 després de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament, així com el descens del trànsit, especialment al carrer de Colón on s’ha reduït un 70%.



“Este ‘Pla Respira València Centre’ comença a prendre forma i consolidar-se en totes les accions que hem realitzat vora estos cinc anys, i sobretot en l’última que hem fet, amb la conversió en zona de vianants, humanització i recuperació d’un espai únic com és el centre de la ciutat”, ha assenyalat Grezzi, qui ha destacat que “per a celebrar-ho iniciem esta campanya en les marquesines, amb missatges engrescadors per a mostrar els valors de València, una ciutat que pot ser més humana, més saludable i amable que es projecta en el segle XXI”. Una ciutat que per al regidor de Mobilitat Sostenible “té espais de qualitat per a tots i totes, des dels més xicotets als més majors”.



Per la seua part, el dissenyador de la campanya, Carlos Rubio, ha explicat que “els cinc missatges de la campanya formen part d’un joc de paraules portats al nostre terreny”. Entre ells, ha remarcat ‘Canviem pol·lució per somriures’ que “està dirigit a baixar la pol·lució a la ciutat”, ‘No és cotxe tot el que circula’ per a “reduir l’ús dels vehicles privats com el cotxe”, o ‘La diferència de passar per ací i passejar per ací’ per a “transmetre els beneficis de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament”, entre altres.



TRÀNSIT CENTRE HISTÓRIC I TRANSPORT PÚBLIC



En un altre ordre de coses, Grezzi ha fet balanç de l’estat de trànsit en la plaça de l’Ajuntament amb motiu de la seua conversió en zona de vianants comparant les setmanes del 3 al 9 de febrer de 2020 (abans de la conversió en zona de vianants) i la de l’1 al 7 de juny de 2020 (després de la conversió en zona de vianants). D’esta manera, excepte els carrers de Colón i Marqués del Túria (esta última s’ha vist afectada per les obres de l’Àrea del Cicle Integral de l’Aigua que deixen un sol carril), les dades demostren que totes les altres vies han experimentat una millora després de la conversió en zona de vianants. Pel que fa a les dades de les intensitats en estes vies es comprova un descens general del trànsit, on Colón és la que més redueix el seu trànsit fins un 70% respecte al que tenia el mes de febrer.



Així mateix, el regidor de Mobilitat Sostenible ha remarcat que més de 23.000 persones han agafat la línia C1 des que esta entrara en funcionament a causa de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament, amb una regularitat del 98-99% la qual cosa significa que “1 de cada 3 persones que viatja en la C1 ha fet transbord”, una xifra superior a la mitjana de la xarxa on els transbords suposen un 19% i per tant “això significa que els usuaris i les usuàries de la resta de línies ja s’estan habituant a utilitzar la nova C1 per a arribar al centre d’una manera ràpida, eficient i sostenible”. A més, Grezzi ha detallat que el 42% dels ciutadans i les ciutadanes de la C1 viatgen amb el ‘Bo Or’, la qual cosa demostra que “la gent major es mou perfectament amb la nova línia”. “Molts criticaven que el transbord dificultaria l’accés al centre de les persones majors, però els estaven subestimant. Amb la C1 queda garantida l’accessibilitat al centre de totes les persones que no opten per desplaçar-se caminant”, ha incidit.



Sobre el carrer de Colón, Grezzi ha assenyalat que des que va començar la nova xarxa “més de 24.000 persones han agafat un autobús en alguna de les tres noves parades”. Una xifra “significativa” però que “cal tenir en compte la caiguda dels passatgers, de més d’un 90%, durant l’Estat d’Alarma”.