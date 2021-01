L’Ajuntament reasfalta els carrers de la urbanització Ausiàs March

Print This Post

L’Ajuntament de Carlet ha iniciat esta setmana el reasfaltage dels carrers de la urbanització Ausiàs March. Es tracta d’una inversió inclosa al Pla d?inversions Municipals de la Diputació de València i que consta en el reasfaltage complet que millorarà considerablement la circulació i seguretat viària de la urbanització que pel pas del temps patia un deteriorament important. En concret, s’actuarà en set trams de carrers que ocupen més de 10.000 metres quadrats.

Les obres tenen un pressupost de licitació de 85.000 euros. A més del condicionament dels trams, recollirà també amb les millores incorporades al projecte, del camí d’accés a la urbanització, des de l’estació de MetroValència, un camí que té desperfectes provocats per les arrels dels arbres que es troben prop de la calçada i per l’enfonsament de zones puntuals de canalització d’instal·lacions que donen servei a la mateixa urbanització. Estos desperfectes provoquen situacions de perill i risc per als conductors ja que es pot vore afectada l’estabilitat dels vehicles durant la circulació.

L’alcaldessa i responsable d’Urbanisme, Maria Josep Ortega ha indicat que « es tracta d’una intervenció molt necessària i demandada pel veïnat, i en cara que el termini màxim d’execució de les obres és de dos mesos, l’obra s’acabarà amb molts menys, evitant les mínimes molèsties al veïnat de la zona. Amb estes actuacions s’intenta millorar el nostre poble, però també la viada de les persones que ací viuen i, com no, la seua seguretat», ha conclós Ortega.