L’Ajuntament reforça el dispositiu de neteja en Sant Joan

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Gestió Sostenible de Residus i Neteja d’Espai Públic, ha establit un reforç del dispositiu de neteja en Sant Joan. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha recordat que, a causa de la pandèmia de covid19 i les restriccions de contactes socials i mobilitat per a evitar els contagis, la Policia Local controlarà les platges urbanes per a dissuadir les aglomeracions durant la nit. “No obstant això, i davant la possibilitat que es detecten focus de brutícia i acumulació de residus, des de la responsabilitat de la gestió municipal volem tindre preparat un dispositiu de reforç perquè tot romanga net i evitar focus d’insalubritat”, ha explicat el vicealcalde.

“Des del govern municipal hem decidit que no es pot celebrar aquesta festivitat a la manera tradicional i, de fet, hi ha un operatiu especial de la Policia Local, però cal comptar amb qualsevol possible circumstància que es puga produir, i donar una resposta adequada”, ha afegit Campillo. Per això, davant un hipotètic increment de presència de ciutadania a les platges, l’Ajuntament ha establit un dispositiu especial per a la neteja viària durant la nit de Sant Joan i la jornada del 24 de juny.

L’endemà, 24 de juny, festivitat de Sant Joan, es disposarà de 20 operaris i un camió recol·lector més per a reforçar la recollida i neteja del Passeig Marítim i de la platja. Entre els dos espais hi haurà un total de 36 operaris assistits per dos vehicles recol·lectors i dos vehicles neteja-arena. A més, este mateix dia de vesprada, el torn també disposarà de quatre operaris per a reforçar el buidatge de papereres i la neteja del Passeig Marítim. En total hi haurà set operaris en el torn de vesprada.

En la resta de barris dels districtes de Poblats Marítims i Quatre Carreres està preparat el dispositiu habitual pre-pandèmia davant l’efecte de les possibles concentracions de persones que pogueren donar-se. Este dispositiu està integrat per sis operaris amb una agranadora i una renta-voreres, que actuaran a partir de les 7.00 hores del dia 24 de juny. Pel que fa a la resta de barris i pobles de la ciutat, tant en el nord com en el sud del Jardí del Túria els recursos previstos són els mateixos preparats per a l’any 2019: al Jardí del Túria, cinc furgonetes amb operari i conductor, i una maquina renta-voreres amb operari-conductor. I al Jardí del Túria, 13 operaris d’agranada manual, dos agranadores mecàniques, una hidro-netejadora amb depòsit de 900 litres embarcada en furgoneta, i un camió-cisterna de 20 m³ amb un operari.

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament ha descartat la commemoració de la tradicional festa de Sant Joan, per la qual cosa no hi haurà repartiment de llenya per a fer fogueres, ni hi haurà un reforç de les línies de l’Empresa Municipal de Transport (EMT). L’alcalde, Joan Ribó, assenyalava dies arrere, en anunciar que no hi hauria celebració de Sant Joan, que “l’Ajuntament no pot llançar una crida a la gent perquè es reunisca; al contrari, cal dissuadir a tothom i deixar la festa per a quan els riscos de contagi siguen nuls”.

De fet, la Policia Local tancarà els 20 quilòmetres de platges de la ciutat per a impedir l’accés a estes, des de les 21.00 hores de demà dimecres, 23 de juny, fins a la matinada del dijous 24. Des de la Regidoria de Protecció Ciutadana s’ha establit un operatiu policial que comptarà amb 213 agents de Policia Local, els qui treballaran juntament amb la Policia Nacional a les platges del nord i a la Guàrdia Civil a les platges del sud, així com amb voluntaris de Protecció Civil. A la platja de la Malva-rosa treballaran 160 agents, des de les 18.00 hores del dimecres, fins a les 07.00 hora del dijous; mentre que a les platges del sud el dispositiu policial estarà compost per 50 agents, que controlaran el clos de la platja fins a l’hora en què es reòbriga el seu accés. El delegat de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha recordat que “encara que l’estat d’alarma ja no existisca, hem de continuar actuant amb tota prudència, perquè el perill no ha passat; i encara que la vacunació estiga ajudant molt, encara existeix risc per a la salut i per a l’economia de moltes persones”.