L’Ajuntament rep el premi U-GOB a nivell internacional pel seu projecte Alzira Resilient

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, per sisé any consecutiu, U-GOB reconeix els millors projectes d’innovació pública, els quals són capaços de transformar, per a bé, la vida dels ciutadans, amb enfocament d’Innovació i Govern Obert.

El lliurament ha tingut lloc de manera telemàtica en tres jornades, la primera, dimecres 24, la segona dijous 25 i l’ultima de les jornades esta vesprada de divendres 26 (19 hores hora mexicana)

● Dia 24 de març: Premis i Reconeixements d’ordre municipal

● Dia 25: Premis i Reconeixements d’ordre Estatal

● Dia 26: Premis i Reconeixements d’ordre Autònom estatal i Federals

Des de l’Ajuntament s’ha participat en este esdeveniment virtual la matinada de dijous i s’ha comptat amb la intervenció de Víctor Almonacid, Secretari General de l’Ajuntament, qui ha explicat en què consistix el projecte, Elena Martí, responsable de Modernització, que ha parlat sobre la motivació per a portar-lo a terme, Julio García, responsable d’Informàtica qui ha parlat dels beneficis que suposa per a la ciutadania i Diego Gómez, Alcalde d’Alzira que ha aprofitat l’ocasió per a agrair a l’organització que Alzira haja estat l’opció guanyadora.

“L’Ajuntament d’Alzira porta recorregut un camí de molts anys treballant en l’àmbit de la innovació i la transformació digital i ha sigut ara, en la situació que s’ha generat amb la pandèmia quan s’ha demostrat més intensament la necessitat d’estar junt a la ciutadania, facilitant-los la tasca, adaptant la nostra organització a les mesures de seguretat, millorant el nostre servei públic en la nova normalitat”, ha explicat la regidora de modernització Leticia Piquer. “A més, afig la regidora, vull felicitar els departaments implicats per la seua tasca i proposta per al Premi U-GOB 2021 en la categoria Transformació i Govern Digital, a nivell Internacional, que ha obtingut l’avaluació positiva dels experts”

Per la seua banda, Carlos Castañeda, Director General u-GOV, l‘organització al capdavant d’este lliurament, va felicitar a l’equip alzireny per un projecte que facilita la vida a la ciutadania, i va agrair la participació en este procés que té com a finalitat impulsar i reconèixer la innovació en les institucions publiques. “Estenc les meues més sinceres felicitacions i agraïment per participar en aquest procés que té com a finalitat impulsar i reconèixer la innovació en les institucions públiques d’Hispanoamèrica” va traslladar Castañeda.

Enllaç a la cerimònia (minut 8’ 30’’, categoria Transformación y Gobierno Digital) https://www.youtube.com/watch?v=W_3cezS-4qM