L’Ajuntament reparteix als xiquets i les xiquetes del municipi un quadre de rutines per a una eixida segura al carrer

Des del consistori picassentí es continua treballant amb accions per fomentar la seguretat en l’eixida al carrer, en este cas per als menuts i menudes de la localitat amb edats compreses entre els 3 i els 9 anys

La Regidoria d’Infància ha elaborat una graella perquè els xiquets i les xiquetes del municipi, com a bons super herois i superheroïnes de la casa i el planeta, completen les caselles insertades segons hagen complit o no amb les rutines fixades com ara rentar-se les mans sovint, utilitzar la mascareta al carrer, no tocar-se la cara i llevar-se les sabates en arribar a casa, entre d’altres accions.

En definitiva, tal i com ho defineix Raquel Hervás, regidora de l’àrea, “Volem que els menuts de la casa participen de totes estes accions col·locant el full a un lloc visible per tal que puguen emplenar-lo cada dia, donant-los una responsabilitat i autonomia per fer d’esta tasca un moment de l’aventura o joc d’eixir al carrer”.

D’esta manera i durant estos dies, els treballadors i les treballadores que formen part de la iniciativa social “Prop de tu” estan fent arribar estes graelles que formen part de la iniciativa municipal, “Planta una història”, una proposta nascuda al Hackathon Picassent celebrat el passat mes d’abril.