L’Ajuntament reparteix llavors als xiquets i les xiquetes de Picassent

La iniciativa municipal, que s’emmarca dins de la campanya “Planta una història”, arriba als domicilis dels xiquetes i les xiquetes amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys



Plantar una història. Este és el repte que han proposat els i les representants del Consell de la infància de Picassent per a tots els xiquets i xiquetes del municipi l’objectiu del qual és plantar i cuidar les llavors perquè cresquen fortes i sanes mentre escriuen una història, pinten un dibuix o redacten una carta per a una persona que haja sigut fonamental per a elles i ells en tot este temps de confinament, bé siga un familiar, una amistat o fins i tot alguna persona treballadora que haja estat cuidant-nos este temps, com ara la policia, els metges i infermeres, personal treballador del comerç, entre d’altres.



Ara, són els treballadors i treballadores que formen part de la iniciativa social “Prop de tu” els encarregats de preparar i fer arribar durant estos dies les llavors als domicilis dels menuts i menudes. Juntament amb esta entrega, reben també unes instruccions per conéixer com plantar-les i cuidar-les.



Segons apunta Raquel Hervás, regidora de l’àrea d’Infància, “La intenció és que, una vegada la llavor haja brotat i la nova planta estiga gran, cal fer entrega d’eixa història a una persona important en la que s’haja pensat. Amb este gest omplirem els nostres carrers de gratitud i força per seguir endavant”.