L’Ajuntament senyalitza la Ruta Nolla pel nucli urbà

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un atractiu turístic complementari al Palauet de Nolla

L’Ajuntament de Meliana ha senyalitzat la Ruta Nolla, un itinerari urbà en què es donen a conèixer edificis i espais públics i privats que contenen mostres destacades de mosaic Nolla a l’exterior o a l’interior, un paviment amb un valor patrimonial i artístic reconegut.

L’objecctiu d’aquesta ruta és posar en valor i donar a conèixer un patrimoni industrial dels segles XIX i XX molt valencià, com és el mosaic Nolla, el bressol del qual és Meliana, on s’ubicava la fàbrica.

A més l’itinerari funciona com un complement al palauet de Nolla, que també es pot visitar.

La proposta de la ruta es va presentar a Turisme de la Comunitat Valenciana, que ha atorgat una subvenció de 4.456 €, el 60% del projecte, que ascendeix a 7.260 €.

Al llarg del recorregut, unes balises amb el logo de la ruta assenyalen les edificacions que tenen mosaic de Nolla, tant a l’interior com a la façana i, per mitjà d’un codi QR, es pot conéixer quin tipus de mosaic conté (colors, formes, composició, època, etc.) amb fotografies que ho il·lustren.



És una proposta integrada en el projecte global de Turisme de l’horta-Turisme Carraixet del qual Meliana forma part.

La Ruta Nolla, incloent-hi la visita al palauet de Nolla, serà un dels atractius i dels reclams perquè la gent puga visitar la localitat quan les restriccions sanitàries ho facen possible.