L’Ajuntament subvenciona el nou local d’assaig de la Societat Musical d’Alzira

Des del passat mes de setembre, la situació sanitària ha impedit celebrar amb normalitat els assajos que la Societat Musical Alzira (SMA) celebra al seu local al carrer Hort dels Frares.



Donades les circumstàncies, i atenent a les recomanacions de Salut Pública, l’associació va traslladar a l’Ajuntament la problemàtica i la determinació de suspendre temporalment durant el passat mes de gener les classes col·lectives amb major nombre d’alumnes per motius pedagògics i logístics. A més, les restriccions han impedit realitzar assajos a les diferents agrupacions de la SMA per l’aforament màxim permés de persones i per les dimensions del local, que impedeixen realitzar les activitats complint amb les normes.



La Junta Directiva, amb el suport de l’Ajuntament, ha buscat un local més ampli per a poder assajar i des del passat mes d’octubre s’ha formalitzat un contracte d’arrendament amb opció a compra. El local, antiga botiga de Mobles Puchalt, està situat al carrer Taronger, núm. 23 i té 564 m². S’ha necessitat fer obres de condicionament per a l’activitat acadèmica, o la instal·lació de banys.



L’Ajuntament, mitjançant la Regidoria de Festes, ha atorgat una subvenció per valor de 10.000 € per al lloguer i adequació del nou local de la Societat Musical d’Alzira. “Calia estudiar noves possibilitats per a poder portar l’activitat amb les majors garanties. Es tracta de la principal entitat cultural de la ciutat, i des de la Regidoria hem estat col·laborant per a poder donar una solució tan prompte com siga possible” Ha explicat el regidor de Festes, Xavi Pérez



Els directors de les diferents agrupacions musicals han agraït la col·laboració a l’Ajuntament d’Alzira, que sempre està al costat de la cultura perquè l’activitat, en este cas musical, no pare. Així mateix, han comunicat que tan quan siga possible, es comunicarà la data de la inauguració del nou local d’assajos, que possibilitarà que les nostres agrupacions puguen començar a assajar de nou amb totes les mesures de seguretat.



L’actual situació sanitària ha canviat la realitat cultural de la nostra ciutat, i ha impedit que la Societat Musical celebre els concerts i actuacions previstos anualment. Únicament han pogut fer-se diversos concerts dels grups de cambra a l’aire lliure, com el concert de Sant Bernat, l’adaptació del Festival Spanish Brass, el concert del 9 d’octubre, el concert del Lluch o les actuacions dins de la campanya municipal de Nadal.