L’Ajuntament trasllada al Consell Escolar una proposta per a ampliar les àrees d’influència de les escoles infantils

Maite Ibáñez destaca que la proposta afavorirà l’accés de les famílies a les escoles infantils, tant per proximitat com per renda familiar

L’Ajuntament de València ha traslladat al Consell Escolar de la Ciutat una proposta per a ampliar als barris limítrofs l’àrea d’influència de totes les escoles infantils municipals i de les dos gestionades per la Generalitat. D’esta manera, les famílies dels districtes més pròxims a les escoles infantils podran optar a les places en igualtat de condicions i es prioritzarà, per tant, la renda familiar entre els criteris d’accés. La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha destacat que amb esta proposta el consistori pretén “afavorir l’accés de les famílies a les escoles infantils tant per proximitat com per renda familiar”.

“En el consell escolar d’esta vesprada, l’últim de l’any, revisarem entre altres temes, el pressupost de la Regidoria d’Educació per a 2022, la revisió de les àrees d’influència de les escoles infantils municipals i de les dos escoles públiques gestionades per la Conselleria d’Educació i també l’avaluació de les actuacions de la comissió municipal d’absentisme en relació amb el nou protocol que estem aplicant”, ha explicat la regidora d’Educació.

La proposta d’ampliar les àrees d’influència pretén donar resposta a la demanda de places escolars d’educació infantil de 0 a 3 anys, ja que, sostenen els tècnics, incloent tots els districtes limítrofs es donaria major estabilitat i millor resposta a les necessitats canviants dels barris. “Esta ampliació, a més, suposaria la possibilitat d’accés a les places escolars en igualtat de condicions per a les ciutadanes i ciutadans interessats, ja que donaria cobertura a tots els districtes de la ciutat, de l’1 al 19”, ha indicat Ibáñez.

Finalment, la regidora d’Educació ha subratllat que el Consell Escolar d’esta vesprada també s’abordarà la coordinació “tant amb la Conselleria d’Educació com amb la de Sanitat per a la gestió de la vacunació dels més xicotets en els centres escolars de la ciutat”.