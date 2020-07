Connect on Linked in

L’objectiu és promoure i facilitar la igualtat d’oportunitats per a l’accés de la dona al mercat laboral a través de diferents continguts digitals

L’Ajuntament València, a través de València Activa, ha signat un conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV) amb la finalitat de promoure i facilitar continguts en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral. Així mateix, gràcies a esta col·laboració s’organitzaran diferents activitats en matèria de formació i projecció social.



“És una prioritat per al Consistori acabar amb la desigualtat en l’àmbit laboral i amb eixe objectiu posem en marxa esta col·laboració”, ha destacat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, qui ha insistit en “la importància de la col·laboració entre entitats per al foment de la igualtat d’oportunitats”.



Amb este acord es formalitza una relació de col·laboració entre València Activa i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València amb què es contribuirà a promoure i facilitar la igualtat d’oportunitats per a l’accés de la dona al mercat laboral a través de diferents continguts digitals. Estos continguts, que es dirigiran tant a les persones col·legiades de l’ICAV com als seus empleats i empleades i a la ciutadania en general, estaran disponibles en la plataforma digital de l’entitat.



València Activa elaborarà estos continguts en format de produccions audiovisuals de curta duració a mode de píndoles formatives en matèria d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere, en les quals s’abordaran diferents temàtiques com ara l’elaboració d’un pla d’igualtat, els protocols contra l’assetjament laboral i el llenguatge inclusiu, entre altres.



“Des de València Activa, a través de la plataforma Treballem Iguals, continuem treballant per fomentar el treball de les dones valencianes i acabar així amb la desigualtat en el mercat de treball, impulsant les seues oportunitats a l’hora de trobar ocupació, millorar-la o promocionar”, ha insistit la regidora.



Bernabé ha agraït el compromís de l’ICAV amb un dels sectors de població que més dificultats té a l’hora d’incorporar-se al mercat de treball i ha animat altres entitats a impulsar accions formatives que fomenten la igualtat en l’ocupació.



Per la seua part, el Col·legi d’Advocats de València “du a terme un treball constant en igualtat de gènere i la seua Junta de Govern ha adquirit el compromís d’establir polítiques que integren la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, tendents a evitar qualsevol tipus de discriminació, amb l’objectiu de millorar la situació de gènere en la nostra professió i, en general, en la societat actual”, segons ha explicat la degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja.



Per això, “l’ICAV va decidir a meitat de l’exercici passat implantar un Pla d’Igualtat (PI ICAV 2019-2022), enfocat a l’àmbit laboral; també va ser pioner a crear el seu propi Observatori d’Igualtat amb l’objectiu de fomentar el dret a la igualtat i evitar accions que pugen considerar-se discriminatòries en l’exercici professional de l’Advocacia”. Segons ha explicat Auxiliadora Borja, “esta lluita per aconseguir la igualtat en totes les seues vessants no es pot deixar de vigilar i per tant sempre estem portant a terme mesures com este conveni que signem hui. Pensem que València Activa ens pot aportar molt en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral”. Una afirmació que ha compartit la diputada dècima de la Junta de Govern de l’ICAV, Andrea Moril.