L’Ajuntament València duplica el número de persones que estan ateses dins del sistema de la dependència

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha fet un balanç positiu de l’aplicació del Pla de Millora de Dependència, impulsat per la Regidoria de Benestar Social que demostra que s’ha treballat molt per tal de donar resposta a totes les persones i famílies que necessiten esta ajuda.

Ribó ha manifestat també la millora substancial pel que respecta a la llista d’espera per a l’esmentat Pla.

Per la seua banda, la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha manifestat que l’increment de sol·licituds d’atenció ha sigut possible gràcies mesures com la millora dels canals d’informació als Centres Municipals de Servicis Socials.

Esperem que un termini molt prompte pugam dir que no hi ha llista d’espera de persones amb dependència que esperen per ser ateses, i això voldrà dir que ja no passarà que hi haja persones que, havent sol·licitat la dependència, falten sense que mai hagen tingut cap recurs.