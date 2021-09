L’Albufera incorpora la primera barca elèctrica municipal per a la vigilància i gestió del llac

Connect on Linked in

L’alcalde ha presentat hui este vehicle, anomenat E-Tramuntana, “que contribuirà a la descarbonització del parc natural”

L’Albufera compta amb una barca pública electrificada “que contribuirà a la descarbonització d’este espai natural”, tal com ha explicat hui l’alcalde Joan Ribó, després de comprovar el funcionament d’este nou vehicle que no crema combustible i per tant no emet diòxid de carboni i tampoc fa soroll contaminant. L’Ajuntament ha incorporat esta barca, anomenada E-Tramuntana, a la flota municipal que està destinada, com la resta, a la vigilància i gestió de l’Albufera.

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, i la regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, assistit a la presentació d’esta barca a l’embarcador del Pujol Nou, al Saler, on ha assegurat que “si volem mantindre la tradició de la pesca o els passejos per l’Albufera hem d’innovar i començar a treballar en una flota de barques elèctriques, que siguen sostenibles i que ajuden a preservar els valors mediambientals del parc natural”.

Joan Ribó ha recordat que, fins al moment, a la flota municipal hi havia quatres barques més motoritzades i un barquet a perxa; i ha assegurat que amb esta nova embarcació, que com totes porta nom de vent però amb un “e” davant com a símbol de la innovació i la modernitat, l’Ajuntament agafa el relleu de la iniciativa privada que ja en té cinc barques propulsades per motor elèctric a l’Albufera.

L’alcalde ha explicat que ja estan en marxa iniciatives per part de la Comunitat de Pescadors del Palmar (al costat de la Càtedra de Transició Energètica Urbana i l’Institut d’Enginyeria Energètica de la Universitat Politècnica de València (UPV), que està al càrrec d’esta estratègia) i també de l’IVACE. Ha destacat que els beneficis que té esta barca per a l’entorn “són evidents”. “Suposa menys soroll i menys contaminació per les aigües i l’atmosfera”. “Segons els investigadors de la UPV la transició cap a barques amb motor elèctric en l’atmosfera suposaria un descens de quasi dos tones de CO₂ a l’any per embarcació”, ha continuat al primer edil, qui també ha assegurat que desapareixerien els vessaments de residus a les aigües procedents de les barques.

“El parc natural de l’Albufera és una joia que mereix tots el nostre esforç i s’està treballant molt bé, i la prova són notícies com les que hem pogut llegir este cap de setmana que deia que la flora subaquàtica del parc ha augmentat degut al bon estat de les aigües”, ha manifestat l’alcalde en ressaltar que “totes les notícies sobre les inversions a l’Albufera són molt importants, perquè, després de l’abandonament al qual estigué sotmesa durant els anys de l’anterior govern local, necessitem destinar recursos i esforços a la seua recuperació i a la conservació de la seua biodiversitat”.

Per la seua part, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha detallat que s’ha electrificat una de les cinc barques del servici municipal de Devesa-Albufera, dedicada a tasques de conservació i vigilància del Parc Natural de l’Albufera, el llac de l’Albufera i els seus canals. El vicealcalde ha subratllat que este projecte suposa “avançar en la sostenibilitat en el transport al llac de l’Albufera”, així com “ajudar a mitigar i lluitar contra el canvi climàtic i la contaminació acústica que es produeix en el motor de combustió respecte del motor elèctric”.