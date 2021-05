Connect on Linked in

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Director General de l’Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, han signat aquest matí el conveni a l’Agrupació Comarcal d’Empresaris Alaquàs-Aldaia

L’Alcalde d’Alaquàs i el Director General de l’Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, han signat aquest matí a l’Agrupació Comarcal d’Empresaris Alaquàs-Aldaia, un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de projectes empresarials que generen riquesa i treball al terme municipal d’Alaquàs. Amb aquest acord, l’Ajuntament d’Alaquàs es compromet a difondre l’activitat creditícia de l’IVF posada a disposició de les empreses i persones autònomes del municipi així com també a assessorar en la tramitació de sol·licituds de financiació a aquesta entitat a través de l’Agència de Desenvolupament Local.

A continuació ha tingut lloc la xerrada-col·loqui “Oportunitats de l’Institut Valencià de Finances per a Pimes” impartida per Manuel Illueca i que ha sigut inaugurada amb les intervencions de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, l’Alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján i del president de l’Agrupació Comarcal d’Empresaris Alaquàs-Aldaia, Fidel Blasco.

Toni Saura ha destacat la importància d’aquest conveni que servirà perquè els ajuntaments “siguen els altaveus dels instruments que l’Institut ofereix a les empreses que estan vivint una situació complicada”. A més, ha posat la Comunitat Valenciana “com exemple en la posada en marxa d’ajudes a persones treballadores, autònomes i empreses en una situació tan difícil com la que hem viscut marcada per la pandèmia” i s’ha compromés a continuar treballant des de l’Ajuntament d’Alaquàs pel teixit empresarial del municipi. Ha anunciat que durant l’any 2021 “invertirem 440.000 euros en la millora dels nostres polígons industrials” i ha recordat el treball realitzat en els últims mesos per a l’inici de les obres per al desenvolupament del sector VI del polígon dels Mollons d’Alaquàs que ja és una realitat i que suposarà una reactivació econòmica per al municipi amb la creació de 82.000 metres quadrats de sòl industrial.

Per la seua banda, l’Alcalde d’Aldaia ha insistit en la importància d’aquest conveni signat “interessant per al present i futur del sector industrial dels dos municipis i que servirà perquè les empreses siguen conscients que tenen al seu abast aquest instrument com una solució i una ferramenta de gestió financera més i una col·laboració directa entre àmbit privat i públic”.

Durant la xerrada, el Director General de l’Institut Valencià de Finances ha informat sobre el treball que realitza l’entitat per tal d’ajudar a les empreses que estan passat per una situació complicada i necessiten fòrmules alternatives a la financiació tradicional. Manuel Illueca ha ressaltat que “és important que les empreses coneguen que disposen de tot tipus de prèstecs i línies bonificades per a fer front a aquesta situació”.