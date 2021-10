L’Alcalde d’Alaquàs va rebre ahir dilluns al Castell d’Alaquàs una representació del club per felicitar-los de manera personal per la temporada

Connect on Linked in

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va rebre ahir dilluns 18 d’octubre al president del Club Alaquàs Caiac Polo, Justiniano Lorente i als esportistes Nuria Cañas i Gonzalo García per felicitar-los de manera personal per la temporada realtizada per tot el club, que recentment ha sigut reconegut per la Federació Espanyola de Piragüisme com al millor club d’Espanya gràcies als bons resultats aconseguits tant en la Lliga Nacional de Caiac Polo com en el Campionat Nacional de Caiac Polo. La recepció va tindre lloc al Castell d’Alaquàs i a ella va assistir també el Regidor d’Esports, Fran Evangelista.

El primer edil va lliurar al club un quadre en record d’aquest homenatge i els va donar l’enhorabona pels èxits aconseguits i per esdevindre “en exemples i referents per a tots aquells xiquets i xiquetes i joves d’Alaquàs que volen practicar un esport. Estem orgullosos dels i les esportistes d’Alaquàs perquè són gent sana amb valors molt positius que volem que es dupliquen i es difonguen”. Per la seua part, el Regidor d’Esports els va felicitar també “pels mèrits aconseguits, per ser grans esportistes i excel·lents persones i per respondre al model d’esportista que vol transmetre Alaquàs”.

El Club Alaquàs Caiac Polo es va proclamar el passat mes de setembre Campió de la LLiga Nacional de Caiac Polo de la temporada 2021. Els bons resultats en les diferents categories amb què compta el club a nivell nacional com són sénior femenina i masculina, sub21, sub16 i segona i tercera divisió, així com l’esforç i dedicació de les i els esportistes en cada torneig nacional han dut a l’equip a l’alaquaser a alçar-se amb aquest títol per novena vegada. Aquest triomf fa que el d’Alaquàs siga el club que més lligues nacionals ha guanyat. Cal destacar també que gràcies als resultats dels equips sénior femeni i masculí, sub 21 i sub16, el club es va proclamar també Subcampió Nacional en la Copa d’Espanya per clubs. Aquest dos títols han fet que la Federació Espanyola de Piragüisme haja reconegut el club com el millor d’Espanya.

Cal destacar a més altres mèrits importants per al club com ara la proclamació de l’equip sénior femení com a Subcampió d’Espanya i per tant, classificat per al campionat d’Europa d’aquest any que es va celebrar a Alemanya en el qual l’equip va aconseguir la dècima posició. L’equip sub21 es va proclamar també Subcampió d’Espanya.

A més dels èxits aconseguits com a club, destaquen també els mèrits a nivell individual d’alguns dels i les esportistes que formen part del club. Per una banda, Gonzalo García va aconseguir el títol de Sucampió d’Europa per seleccions nacionals com a seleccionador de la selección Nacional Sub21 a Catania (Itàlia), el torneig més important de l’any. A més, és seleccionador i jugador de la selecció sénior de la Comunitat Valenciana que aquest cap de setmana ha competit en el Campionat d’Espanya per Comunitats Autònomes.

Per la seua banda, Nuria Cañas va aconseguir la cinquena posició amb la selección nacional sénior femenina de la qual forma part des de fa sis anys. A més, és seleccionadora de la selección Sub21 de la Comunitat Valenciana i jugadora de la selecció sénior femenina de la Comunitat Valenciana que també ha competit aquest cap de setmana en el Campionat d’Espanya per Comunitats Autònomes.

D’altra banda, Sergio García va aconseguir la cinquena posició en el Campionat d’Europa per seleccions com a seleccionador de la selecció espanyola sub21 a Catània (Itàlia).