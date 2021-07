L’Alcalde d’Alaquàs va rebre ahir l’esportista, Paula Araque Mesquita, fer felicitar-la de manera personal pels seus èxits esportius

Connect on Linked in

L’Alcalde d’Alaquàs va rebre ahir l’esportista fer felicitar-la de manera personal pels seus èxits esportius

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va rebre ahir dimarts 14 de juliol l’esportista local Paula Araque Mesquita per felicitar-la de manera personal per haver aconseguit recentment el títol de Campiona d’Espanya Base de Gimnàstica Rítimica en la Categoria Cadet 2007. La recepció va tindre lloc al Castell d’Alaquàs i hi van estar presents la familia de l’esportista, els seus entrenadors i companyes del Club de Gimnàstica Rítmica de Sedaví. Van assistir també el Regidor d’Esports, Fran Evangelista i la Regidora de Festes, Sandra Conde.

El primer edil va lliurar a l’esportista un quadre en record d’aquest homenatge i va donar-li l’enhorabona pels mèrits aconseguits, tant en tota la seua trajectòria esportiva com en aquest últim any tan difícil marcat per la pandèmia. En la trobada es va posar de manifest l’esforç realitzat per la gimnasta i les seues ganes de continuar practicant aquesta modalitat esportiva i assolint nous reptes.

Paula Araque Mesquita va participar el passat 26 de juny en el Campionat d’Espanya Nacional Base Individual Divina Seguros de Gimnasia Rítmica celebrat al Pavelló Municipal Pisuerga de Valladolid on va aconseguir el títol de Campiona d’Espanya Base de Gimnàstica Rítmica en la Categoria Cadet 2007, un títol que l’acredita per ascendir a la categoria de Nacional Absolut. En el mes d’abril, havia participat amb el Club Sedaví i el seu entrenador Jose Sánchez en el Campionat Provincial-Autonòmic Base de la Comunitat Valenciana on van obtindre Bronze.

Paula es va iniciar en aquesta modalitat esportiva quan sols tenia 5 anys amb la seua primera entrenadora d’Aldaia, Amparo Cotino. Fins arribar a Sedaví, Paula va formar part de diversos clubs. Als 7 anys va formar part del Club Ángels, amb 11 anys va estar a l’Atlètic de València i finalment, al setembre del 2018, es va incorporar al Club Sedaví. Paula guarda un gran afecte a totes les i els entrenadors que va tindre inicialment al Club Sedaví com són Sergio, Sonia, Rubén i Jose Sánchez que és el seu actual entrenador.

D’entre els seus mèrits esportius obtinguts al llarg de la seua trajectòria destaquen els títols de Campiona Provincial en Equip Federació Avançat Categoria Infantil 2019 amb al seua companya Nerea Sabariego, Campiona Autonòmica en Equip Federació Avançat Categoria Infantil 2019 amb Nerea Sabariego, Campiona 3 Fase Lliga 2019, Subcampiona Torneig Internacional Wintercup Leverkusen celebrat a Alemanya l’any 2019, Component de l’Equip Sedaví en el Control de Fase Iberdrola GR. a Oviedo 2020 amb cinta, Subcampiona Provincial Individual Federació Avançat 2020, Subcampiona Autonòmica Individual Federació Avançat 2020, Bronze Provincial Individual Nacional Base 2021, Bronze Autonòmic Individual Nacional Base 2021, Component de l’Equip Sedavi en la 1 Fase de la 3 Division de la Lliga Iberdrola 2021, Campiona Individual Trofeu Rubén Orihuela En línia 2021 Categoria Base Cadet 07 i ara Campiona d’Espanya Individual Nacional Base 2021.