L’alcalde d’Alaquàs visita els centres educatius per a conèixer com ha sigut la tasca docent durant el confinament i veure les mesures de seguretat implantades per al període de matriculació

Hui s’inicia, amb cita prèvia, el període de presentació de sol·licituds per a l’admissió en els centres d’educació infantil i primària

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, junt amb la regidora d’Educació, Marian Espert i el regidor de Serveis Urbans, Sebastián Ruiz, ha visitat tots els centres educatius del municipi per tal de conèixer com ha anat la tasca docent durant el confinament ara que s’aproxima la fi de curs i veure les mesures de seguretat implantades amb motiu del període de matriculació que comença hui dilluns 8 de juny i finalitzarà el proper 16 de juny.

Durant el seu recorregut ha agraït a tots els equips de direcció el seu treball en aquests mesos així com l’esforç realitzat en la posada en marxa de tot tipus de mesures per tal de garantir la seguretat a totes les famílies. Aquest recorregut forma part de les visites periòdiques que l’Alcalde realitza a tots els centres educatius per tal de mantenir el contacte directe amb tots els equips directius i conèixer les seues necessitats.

Seguint amb la normativa indicada per Conselleria, els centres han adapat les seues instal·lacions per tal que l’accés als recintes amb motiu del període de matriculació siga el més segur per a les famílies. Per aquest motiu, tots els col·legis han senyalitzat totes les entrades i eixides de manera que no hi hagen confusions i el recorregut realitzat siga el més breu possible. A més, s’han habilitat únicament els espais i material necessaris per tal de facilitar la seua neteja i desinfecció. Cal destacar també que per a l’atenció al públic s’ha optimitzat al màxim l’espai i al material, disposant únicament del mobiliari necesssari.

El període de matriculació en els centres d’educació infantil i primària es pot realitzar de manera telemàtica en l’enllaç https://portal.edu.gva.es/telematricula. Per a més informació, cal contactar amb el centre escolar.2 archivos adjuntos