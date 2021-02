L’alcalde d’Alfafar es reuneix amb el vicepresident Dalmau per a detindre els desallotjaments de la Sareb

L’Ajuntament d’Alfafar i la Conselleria d’Habitatge transmeten un missatge de tranquil·litat als veïns després de la reunió celebrada en el saló de plens d’Alfafar.

Les dos institucions han establit un front comú per a garantir que les famílies puguen conservar els seus habitatges i la necessitat de buscar solucions a llarg termini.

L’Ajuntament d’Alfafar i la Conselleria de Vivenda s’han reunit aquest matí per a buscar solucions conjuntes davant els avisos de desallotjament a les famílies en els habitatges de VPO d’Alfafar propietat de la Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb).

Després de les reunions de les últimes setmanes amb els veïns i l’alerta davant la situació en la qual es troben les 120 famílies afectades, s’han iniciat les converses amb la Sareb per a garantir la renovació dels contractes de lloguer, a curt termini, i buscar solucions a mitjà i llarg termini perquè les famílies puguen conservar els seus habitatges.

Una vegada finalitzada la reunió, celebrada en el Saló de plens d’Alfafar, els representants de totes dues institucions, encapçalades per l’Alcalde, Juan Ramón Adsuara, i el Conseller de Vivenda, Rubén Martínez Dalmau, han visitat a les famílies afectades per a transmetre’ls un missatge de tranquil·litat.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha agraït al Consell la seua col·laboració i ha destacat que “és el moment de treballar tots junts en un únic front per a garantir l’habitatge a les famílies d’Alfafar”. A més, Adsuara ha explicat que es realitzaran reunions setmanals amb les famílies “per a estudiar cas a cas la situació en la qual es troben i fer costat a les famílies”. La informació recollida s’elevarà al Consell perquè puga realitzar el seguiment oportú.

Per part seua, el Conseller de Vivenda i Vicepresident segon del Consell, Rubén Martínez Dalmau, ha explicat que “estem enmig d’una pandèmia on cal pensar en les persones, i per això exigim a la Sareb solucions per a renovar els contractes”.

A més, Fina Carreño, regidora de Benestar Social d’Alfafar, ha expressat que “des de la Regidoria, des d’Alcaldia i des d’aquest equip de govern estem disposats a lluitar pels nostres veïns. És la nostra prioritat que es queden a la seua casa, i més sent coneixedors de la difícil situació en la qual es troben moltes famílies amb la crisi econòmica i laboral en la qual ens trobem”.

En tot aquest procés les famílies afectades estan acompanyades per l’assessora jurídica de Serveis Socials d’Alfafar i l’equip de Guillermo Noguera, del despatx El Rogle, que des de 2012 gestiona el servei d’assessoria en matèria d’habitatge i gabinet antidesnonaments de l’Ajuntament d’Alfafar.

A aquesta reunió han assistit representants tant de l’Ajuntament d’Alfafar com de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Per part de l’Ajuntament han assistit Juan Ramón Adsuara, Alcalde d’Alfafar; Fina Carreño, Regidora de Benestar Social d’Alfafar, i Luís Fernández, representant del servei antidesnonaments de l’ajuntament d’Alfafar, del despatx El Rogle, així com les responsables de Benestar Social. Des de la Conselleria d’Habitatge han acudit Rubén Martínez Dalmau, Conseller d’Habitatge i Vicepresident Segon del Consell; Purificació Peris, Directora general d’Emergència Residencial, i César Jiménez, Secretari autonòmic d’Habitatge.