L’alcalde d’Almussafes visita l’empresa Transfesa Logistics, situada en el Polígon Industrial Joan Carles I

Connect on Linked in

Toni González, acompanyat per Romina Moya, gerent d’APPI i de la EGM del polígon, i de Carlos Triviño, director de Governanza Industrial, van departir amb el responsable de la delegació, Charles Heck

L’empresa Transfesa Logistics té un dels seus principals centres operatius en el polígon Joan Carles I d’Almussafes. Aquest va ser dilluns passat, 19 d’abril, el punt de destí del president de l’executiu d’Almussafes, Toni González. L’Ajuntament d’Almussafes contínua així amb la ronda de visites empresarials que considera fonamentals per a estrényer llaços de col·laboració amb les corporacions de l’entorn i presentar el catàleg de recursos disponibles per a les empreses en matèria d’ocupació i formació. El primer edil, qui també és membre del consell d’administració de Renfe Mercaderies, es va interessar per les operacions ferroviàries dutes a terme per la companyia i la logística aplicada en aquestes.

La ronda de visites a empreses de la població i el seu entorn per part de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, va fer parada dilluns passat, 19 d’abril, en Transfesa Logistics, situada en l’Avinguda Henry Ford del polígon Joan Carles I.

El primer edil va acudir a la trobada acompanyada per la gerent d’APPI i de l’Entitat de Gestió i Modernització del Polígon, Romina Moya, i per Carlos Triviño, responsable de l’Oficina d’Innovació Industrial d’Almussafes. El director del centre de plataforma/logística i delegat regional a Almussafes durant els últims 15 anys, Charles Heck i amb una trajectòria d’un quart de segle en el grup, els va informar de la diversificació que estan aplicant en els últims temps pel que fa a la seua activitat principal: el transport internacional per ferrocarril.

De les 7 terminals que el grup Transfesa Logistics gestiona dins de la península, una és la terminal de la factoria Ford Almussafes i el fet que el volum del transport de l’automoció haja patit una tendència a la baixa durant els últims anys ha propiciat la reinvenció de la companyia, que ha adaptat els seus serveis ferroviaris a les prioritats logístiques de transport actuals, convertint-se en un tren multiclient que desenvolupa operacions ferroviàries per a una àmplia varietat d’empreses i que a més compta amb un depòsit duaner dins de la mateixa Ford.

De fet, Transfesa Logistics ha començat recentment una nova connexió ferroviària expressa per a transportar, en un termini de 72 hores, productes de primera necessitat des de les terminals de València i Múrcia a la de Londres, així com productes sanitaris i d’higiene. Per a donar resposta a les necessitats de flotes d’especials característiques, com són els de subministraments peribles, aquesta modalitat de trànsit es realitza en caixes frigorífiques, ampliant així l’activitat que Transfesa Logistics tenia operativa fins hui a escala nacional i internacional.



A Almussafes el grup Logistics compta amb una planta de 13.000 m² i un magatzem contigu de 7.000 m², aquest últim remodelat i especialitzat, des de fa dos anys, en la gestió i distribució de 40.000 tones de sucre. El president de l’executiu, Toni González, aposta per continuar forjant relacions més estretes amb les empreses de l’entorn per a conéixer en profunditat les seues necessitats, tant quant a infraestructures com d’ocupabilitat, i per a donar a conéixer els nostres programes d’ajudes a la contractació i la formació, que són part del nostre Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació”.

“El centre operatiu de Transfesa Logistics a Almussafes ha format part d’APPI des de la seua constitució. Com a empresa representativa del nostre territori i exemple dels objectius de sostenibilitat que també persegueix l’estratègia Almussafes 2030, volíem que l’alcalde coneguera la marca i que poguérem conjuminar forces per a un futur sostenible i pròsper”, subratlla, Romina Moya.