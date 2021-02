L’alcalde d’Almussafes visita les instal·lacions de Grupo Antolín-Valplas

El primer edil s’interessa per la marxa de l’empresa i per les opinions dels seus responsables sobre l’ocupació i la situació econòmica

La ronda de visites a empreses per part de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, va fer parada ahir, dijous 11 de febrer, en Grup Antolín-Valplas, dedicada a la fabricació de components per a l’automoció i amb seu en el Polígon Industrial L’Ermita d’El Romaní (Sollana). El primer edil va acudir acompanyat per la directora de l’ADL i per una de les integrants d’aquest departament municipal, sent els tres rebuts per la directora de Recursos Humans, Raquel Fonfría, i una de les encarregades veïna de la localitat, Gema Guaita. “Gràcies a les inquietuds, opinions i suggeriments que ens traslladen des de les empreses en aquestes visites anem ajustant les nostres actuacions perquè els resultats siguen el més beneficiosos possible tant per a les companyies com per a les persones que treballen en elles”, assegura el president de l’executiu local.



Ahir, dijous 11 de febrer a la vesprada, l’empresa Grupo Antolín-Valplas, situada en el Polígon Industrial L’Ermita d’El Romaní (Sollana), va rebre la visita de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, la directora de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Elena Baldoví, i la treballadora d’aquest departament municipal Puri García. En les dependències de la companyia, en la qual els representants de la corporació local van ser rebuts per la directora de Recursos Humans, Raquel Fonfría, i l’encarregada Gema Guaita, González, Baldoví i García van presentar el catàleg de programes impulsats per l’Ajuntament en matèria d’ocupació i es van interessar per la marxa de l’empresa, per les seues previsions de contractació en els pròxims mesos i per l’opinió dels responsables sobre l’actual crisi econòmica.



“Aquesta visita s’emmarca en la nostra estratègia d’estar contínuament pendents de la situació econòmica per a conéixer en quin punt es troba el teixit empresarial del nostre entorn. Només així podem plantejar les polítiques més adequades per a permetre el creixement i consolidació de les seues activitats i, en conseqüència, per a facilitar la creació d’ocupació per a la ciutadania que resideix en la població”, comenta el primer edil. “Gràcies a les inquietuds, opinions i suggeriments que ens traslladen des de les empreses en aquestes visites anem ajustant les nostres actuacions perquè els resultats siguen el més beneficiosos, tant per a les companyies com per a les persones que treballen en elles”, afig González, també regidor d’Ocupació.



L’alcalde destaca que, entre els “múltiples programes de suport als diferents sectors econòmics que operen en el nostre terme municipal destaca el que promou la contractació i qualificació dels veïns i veïnes d’Almussafes”, una línia del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016-2020 amb la qual s’acaben de repartir en l’última convocatòria més de 44.400 euros en 27 subvencions, de les quals s’han beneficiat fins al moment 20 empreses”. Les quanties, d’entre 250 i 3.000 euros, anaven dirigides a les contractacions realitzades entre l’1 de novembre de 2018 i el 31 de gener de 2020. Per tipus de criteri subvencionat, 17 peticions han accedit a les ajudes per haver realitzat contractacions temporals, 5 per convertir contractes temporals en indefinits i 1 per contractació indefinida inicial. Així mateix, s’han atorgat 4 ajudes pel desenvolupament d’iniciatives relacionades amb la formació del personal.



Grupo Antolín-Valplas

Grupo Antolín-Valplas és un dels principals fabricants d’interiors de vehicles a nivell global i número 1 mundial en la funció sostre. Ofereix productes d’alt valor afegit per a vestir l’interior dels vehicles, principalment sostres, portes, seients, il·luminació i panells d’instruments. La seua activitat abasta el cicle complet dels components, des de la seua concepció i disseny fins a la seua industrialització i lliurament seqüenciat, passant pel desenvolupament i la validació. En 2018 l’empresa va rebre una ajuda per Incentius Regionals del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea per a la creació de la seua planta de Sollana, unes instal·lacions que van suposar una inversió de quasi 6 milions d’euros i la creació de més de 60 llocs de treball.