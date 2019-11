Connect on Linked in

L´Alcalde de Carcaixent expulsa del plenari al regidor del Partit Popular, Salvador Ferrer quant parlava en nom de tots el grups de l´oposició, Partit Popular, Units per Carcaixent i Ciutadans, defensant la no urgència de la convocatoria feta per a la pujada masiva d´impostos locals que preten l`equip de Govern.

L´Alcalde, amparanse amb la vara de mando, ha amonestat, fins a tres vegades al regidor Sr. Ferrer i li ha manifestat que no tenia dret a parlar en els termes que estava fent-ho, finalment l´ha expulsat del plenari, per el que, per solidaritat, tots els grups de l´oposició han abandonat el saló de plens.

El plenari es va convocar ahir a les 17 de la vesprada per a huí a les 9,30h sense donar cap marge de temps per a estudiar la documentació que, per altra banda, no s´havia facilitat com cal, tractanse de temes de tanta importancia com una pujada masiva d´impostots, entre altres, la contribució, l´impost de circulació i el fem.

Considerem que eixa pujada d´impostos no està justificada, ofegarà al poble i no es coherent amb la pujada de sous de l´equip de govern i és el que nosaltres tractavem d´explicar, per el que considerem que l´actitud mostrada per l´alcalde és totalment abusiva i dictatorial.