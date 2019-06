L’alcalde de Cullera ha oferit al partit Compromís integrar-se al seu govern municipal.

Connect on Linked in

El 26 de maig va deixar moltes sorpreses i alegries als diferents municipis de la província, una d’elles va ser a Cullera on el PSPV-PSOE va obtenir majoria absoluta i 14 regidors a les eleccions. Setmanes després, Jordi Mayor, cap del partit assistiria a la investidura on una vegada més, seria reelegit alcalde de Cullera i es faria amb la vara de comandament de la ciutat.

Al seu discurs d’investidura va prometre “mecanismes de participació” en l’equip de govern, és per això, que Mayor es va reunir amb el portaveu de la coalició Compromís per Cullera, Hugo Font, per oferir-li portar delegacions en el nou executiu municipal.



Entre les delegacions, es troba la de Transparència. L’alcalde va considerar «saludable» per a la democràcia que siga una altra força política la que gestione aquesta àrea com a «garantia que no hi ha res que amagar».



Jordi Mayor va destacar la bona sintonia amb el portaveu de Compromís, anterior soci de govern del PSPV-PSOE. Font ja va ser membre de l’executiu la passada legislatura com a seté tinent d’alcalde i responsable de les àrees de Medi Ambient, Règim Interior, Serveis Generals, Agricultura i Pesca.