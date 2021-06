L’alcalde de València anuncia la suspensió de les taxes de terrasses, mercats de carrer, quioscos i activitats culturals a l’aire lliure per a tot 2021

Connect on Linked in

Ribó quantifica en més de 3 milions “el valor d’esta nova ajuda indirecta als sectors més afectats per la pandèmia”, que serà aprovada en la pròxima Comissió d’Hisenda

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat hui que, finalment, durant tot 2021 el sector de l’hostaleria de València estarà exempt de pagar la taxa municipal coneguda com “de taules i cadires”, és a dir, la que abonen estes empreses per les terrasses que ocupen la via pública. Igualment, tampoc l’hauran de pagar els venedors dels mercats no sedentaris (els llocs de venda en els mercats de carrer), ni els quioscos, ni les activitats culturals que transcorren a l’aire lliure. L’alcalde ha anunciat que la mesura s’aprovarà en la pròxima Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament.

Estes taxes municipals suposen 2’6 milions d’euros de recaptació en el cas de les terrasses de l’hostaleria en la ciutat, altres 350.000 euros en el cas dels mercats de carrer, 45.000 euros pel que fa als quioscos, i 40.000 per la resta d’activitats previstes. “En total, estem tramitant, per tant, una nova ajuda superior als 3 milions d’euros per a estos sectors econòmics del que formen part autònoms i xicotetes i mitjanes empreses”, ha dit l’alcalde Joan Ribó, “justament aquells més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia”.

L’Ajuntament ja va aprovar esta mesura per a l’inici de l’any, però amb la decisió presa ara, es donarà continuïtat fins abastar tot el 2021. Tal i com ha afirmat l’alcalde, “les ajudes que està oferint València als autònoms i PIMES, com són els més de 20 milions d’euros del Pla Resistir, o estes noves ajudes indirectes de més de 3 milions d’euros, tenen un objectiu clar: intentar evitar la destrucció del teixit productiu i empresarial valencià en aquells sectors més afectats, i intentar mantindre els llocs de treball que depenen d’ell”.

“Va ser un acord entre el govern municipal i l’oposició en el marc de la reconstrucció de València, destinar ajudes directes extraordinàries als sectors econòmics que pitjor ho han passat, així com suspendre o modular les taxes municipals perquè pogueren tindre un marge de flexibilitat en les seues economies. Amb esta acció, continuem amb esta línia”, ha conclòs Joan Ribó.