L’alcalde de València dóna la benvinguda a una ciutat «oberta, amable i pròxima» als assistents al Ple del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este matí en l’acte d’obertura del Ple Ordinari del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE), que se celebra a Fira València coincidint amb el certamen CEVISAMA. Ribó ha donat la benvinguda als assistents a este fòrum «a una ciutat que ràpidament podreu reconéixer com a amable, oberta i pròxima i, alhora, un entorn sensible al desenvolupament urbà que mereix ser cuidat pels seus representants polítics, ciutadans i tècnics».

Ha afirmat Joan Ribó que, a més de costanera, amb una horta periurbana única i un parc natural com l’Albufera, «no oblidem que València, malgrat ser majorment reconeguda per ser ciutat de mar, també ho és fluvial des dels seus orígens. I és el riu Túria l’element que ha permés la seua major transformació urbana, des de la riuà i el fallit Pla Sud, fins a la recuperació del seu antic llit per a convertir-lo en un extens jardí que vertebra en verd 10 km de la ciutat. Així doncs, en temps de nous pactes verds, València ja té la seua base estratègica», ha afirmat l’alcalde de València abans d’assegurar que «el Jardí del Túria és el símbol de la conciliació de la ciutat amb l’urbanisme, és un gran lloc multiusos on es mostra el millor de la societat valenciana, la seua salut, el seu entusiasme o la seua lluentor».

Davant un auditori del qual formaven part Lluís Comerón, president de CSCAE i Luis Sendra, degà del COAV, Ribó s’ha referit a l’obstinació «a consolidar la ciutat construïda del present recuperant espais portuaris com La Marina, rehabilitant poblats històrics com El Cabanyal o humanitzant l’espai públic de tants barris i pedanies, articulant una vertadera ciutat de places» i ha destacat l’inici de «una estreta col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes per a convocar diferents concursos d’idees com el del Passeig de l’Albereda. Perquè creiem que les idees són el motor de la transformació urbana i base del coneixement per a promoure la cultura arquitectònica».



S’ha referit igualment en la seua intervenció a la reedició i revisió de la Guia d’Arquitectura de València que l’Ajuntament, en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes, per a publicar-la amb motiu de la Capitalitat Mundial del Disseny per al 2022, a l’esforç municipal «per aconseguir una ciutat justa, inclusiva i verda» i al fet que «el planejament de València estarà d’acord a l’Agenda Urbana 2030, considerant l’urbanisme des d’una perspectiva integral i integradora». En la part final ha destacat l’acord del Govern municipal «pel qual ens hem compromés a simplificar i reduir les càrregues administratives en els tràmits, és a dir, les llicències d’obres i activitats, per a la qual cosa precisem de la pacient col·laboració dels col·legis professionals».