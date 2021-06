L’alcalde de València dona suport a artesans i artesanes “que amb el seu treball dignifiquen la ciutat”

Connect on Linked in

La plaça de l’Ajuntament acull, fins dilluns 7 de juny, la Fira de l’Artesania de Primavera de València

La plaça de l’Ajuntament acull fins el pròxim dilluns 7 de juny la Fira de l’Artesania de Primavera de València, que ha reunit 26 artesans de la ciutat que acosten les seues obres i productes a la ciutadania, i mostren el seu ofici i tècnica de treball. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha visitat este matí esta mostra organitzada per Arteval (Associació d’Artesans Valencians), en col·laboració amb la Conselleria de Comerç i l’Ajuntament de València, i ha manifestat el suport del consistori “a totes aquelles persones que amb la seua tasca manual i exclusiva, dignifiquen la ciutat i projecten els seus trets característics”.

Durant esta visita, l’alcalde ha compartit amb president d’Arteval, Luís Manuel Penella Torres, i la resta de participants d’este certamen (esmaltadors, ventallers, xocolaters, confiters, joiers…) “la il·lusió amb què s’ha organitzat esta iniciativa, amb l’objectiu de consolidar-se com un referent tant cultural com patrimonial per a la ciutat de València, així com un atractiu turístic”.

Joan Ribó ha ressaltat la importància de l’ofici artesà i dels professionals que amb el seu treball realitzen peces exclusives, personalitzades, i hi ha subratllat “la qualitat” dels objectes exposats a la plaça. Així mateix, ha celebrat reconéixer el treball desenvolupat per enaltir els diferents barris de la ciutat, i fins i tot, altres zones del país”.

La Fira de l’Artesania de Primavera, igual que la de Reis, compta amb la col·laboració del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana que manté oberta una zona delimitada per realitzar, de matí i vesprada, tallers demostratius. Pel que fa a l’horari d’este certamen cal recordar que està obert tots els dies de 10,30 a 14,00 i de 16,30 a 21,00 hores. En este temps la ciutadania pot gaudir dels treballs dels artesans i artesanes de la Comunitat Valenciana acreditats amb el Carnet de Qualificació Artesan (DCA).