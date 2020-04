Connect on Linked in

Ribó proposa al Ple Municipal un full de ruta post-pandèmia que s’assenta sobre quatre eixos: sanitat, activació econòmica, innovació i drets socials





L’alcalde de València, Joan Ribó, ha proposat al Ple de la Corporació un Pla Integral de Reconstrucció de València, en el qual ja està treballant el Govern Municipal, “basat en el consens i en la col·laboració de tota la diversitat social de la ciutat”. Un pla “de llarg recorregut que deixe de costat els partidismes i treballe en una direcció comuna”.



L’alcalde s’ha dirigit la Corporació apel·lant a la responsabilitat i als reptes als quals s’enfronta la societat en general i València en particular per a superar els efectes de l’extensió de la COVID-19 i la prolongació de l’Estat d’Alarma. Per això, el Govern Municipal ha estat treballant sobre un document de treball global, que s’assenta sobre quatre eixos fonamentals, que ha detallat Joan Ribó: “un pla inicial, amb un extens recorregut, basat en la recuperació sanitària, econòmica, social i en l’impuls a la innovació”. “Tots esperem que la humanitat dispose d’una vacuna contra el coronavirus com més prompte millor. Però mentrestant, m’ocupa i em preocupa la València del dia després”, ha afirmat l’alcalde.



Ribó ha realitzat estes manifestacions davant el Plenari en resposta a una interpel·lació plantejada per escrit la portaveu del Grup Popular, María José Catalá, en la qual s’interessava «per les gestions que s’estaven realitzant per a previndre i protegir a la població». No obstant això, durant el seu torn, la portaveu ha demanat el desviament dels recursos pressupostaris previstos per a conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament per a «la compra de mascaretes i tests per a la població». Ribó ha donat resposta a la pregunta que la regidora havia plantejat per escrit, com preveu el reglament del Ple, i ha detallat el pla integral de reconstrucció que proposa el Govern per a la protecció de la ciutadania, l’objectiu de la qual és, en paraules de l’alcalde, “transformar els elements de crisis en oportunitats per a millorar la vida en els nostres barris”.



ASSOLIR UNA CIUTAT SALUDABLE



Pel que respecta al camp de la salut pública, es preveuen mesures de promoció de l’espai públic com un àmbit segur per a les persones (ampliació de voreres i recuperació de places per als vianants, en el centre i en els barris), la potenciació de la bicicleta com a mitjà de transport segur, i l’obertura de parcs i platges com a espais dinàmics en condicions de seguretat.



En l’àmbit del medi ambient, ja s’està ultimant un nou pla d’acció per a reduir la contaminació atmosfèrica “atés que sembla clar que potencia la transmissió del virus”, ha matisat l’alcalde. A més, Ribó ha anunciat “una gran inversió pública en infraestructura verda, en coordinació amb els programes de finançament estatal, i també com a manera d’impulsar l’economia”. I finalment, s’ha referit a les mesures per a intensificar la comercialització d’aliments de proximitat, “per sostenibilitat però també per resiliència”, i ha subratllat la decisió de redreçar els programes de neteja “per a un manteniment sostingut de la desinfecció tot el temps que faça falta”.



APOSTA PER LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA



El segon eix del Pla Integral de Reconstrucció, que ha denominat Eix València Pròspera, contempla noves ajudes al comerç de proximitat, autònoms i pimes com a complement dels plans estatals, i suport a les empreses en la seua adaptació a les noves normes de seguretat front als contagis. Així mateix s’assenyala un àmbit d’acció municipal de «aposta per les indústries culturals locals amb una coordinació específica amb les sales de la ciutat, tenint en compte totes les disciplines artístiques». En este camp, l’alcalde s’ha referit al sector turístic, i ha afirmat que «hem de canviar la concepció del turisme: obrir una línia d’acció d’atracció adaptada a les noves condicions de vida, amb el turisme espanyol com el primer reclam». Finalment, es contempla la implantació d’un Pla de llicències expresses «per a agilitar al màxim la tramitació en aquells àmbits de major incidència en l’ocupació» ha explicat l’alcalde.



INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ PER A EIXIR DE LA CRISI



Tot això s’assenta i reforça el tercer eix d’actuació: la innovació. El Pla preveu «un reforç de l’Smart City mitjançant la gestió intel·ligent de les dades relacionades amb la pandèmia per a optimitzar la presa de decisions». L’alcalde ha detallat els elements que determinen esta línia d’actuació: «avanç de l’administració en línia, amb més serveis i tramitacions per a la ciutadania, interlocució pròpia amb el govern d’Espanya i la UE, línia oberta d’innovació, amb instituts tecnològics i universitats sobre els impactes de la COVID-19 a la ciutat, i optimització de la Central de compres de l’Ajuntament». De manera paral·lela, es continuarà amb l’adaptació dels llocs de treball municipals, incloent els d’atenció al públic, i potenciació del teletreball; així com amb l’acció coordinada amb altres administracions per al subministrament de EPIs per a la ciutadania



PER UNA VALÈNCIA INCLUSIVA



Finalment, l’alcalde, Joan Ribó, ha detallat els aspectes del rescat i atenció a les persones, l’eix social que el Pla denomina València Acollidora. Les línies principals d’esta acció preveuen noves bonificacions en l’habitatge públic i ampliació de l’habitatge de gestió pública, i un reforç dels drets socials per a canalitzar les demandes de l’Ingrés Mínim Vital / Renda Garantida de Ciutadania. Quant a l’atenció a un dels col·lectius més afectats per la pandèmia, les persones majors, l’alcalde ha subratllat la importància «d’evolucionar els programes actuals de l’Ajuntament per a adaptar-los a la nova situació», i juntament amb això, «promocionar de manera específica la igualtat i contra la violència gènere, en condicions excepcionals». Les mesures contemplen, finalment, una flexibilització de les condicions dels enterraments «per humanitat cap als familiars que perden els seus sers estimats», com ja va avançar dies arrere. En este sentit, l’alcalde ha avançat la voluntat de «realitzar un acte d’homenatge de la ciutat a les víctimes de la COVID-19».



L’alcalde ha coincidit amb els membres de l’oposició que «les conseqüències d’esta crisi que estem vivint són encara desconegudes en tota la seua magnitud, però alarmants». I ha destacat que «a pesar de les discrepàncies evidents entre l’oposició i el govern municipal en la visió de com superar esta crisi, hem arribat a acords i a consensos importants. I això diu molt –i molt positiu- dels valencians i dels seus representants públics», ha afegit.



POSAR EN MARXA EL PACTE DE RECONSTRUCCIÓ



Durant la sessió plenària, la Corporació ha aprovat una proposta del Govern Municipal, que han plantejat els portaveus dels Grups Municipals de Compromís i PSPV, Carlos Galiana i Sandra Gómez, per la qual l’Ajuntament mostra el seu «suport i voluntat de participar de manera activa en la consecució d’uns pactes de reconstrucció estatals i autonòmics, així com les reivindicacions d’un ‘Pla Marshall’ europeu que incloga una resposta comuna en esta crisi». La moció, a més, subratlla la posada en marxa del pacte de reconstrucció de la ciutat de València a què s’ha referit l’alcalde en la seua intervenció, «amb el major consens possible».



Tots els grups de l’Oposició han donat suport a la proposta excepte Vox, i el seu portaveu, José Gosálbez, ha explicat el rebuig «pel fet que es parla de reconstrucció en lloc de de frenar la destrucció» Per part seua, els portaveus dels grups Popular, María José Catalá, i Ciutadans, Fernando Giner, han donat suport al pacte de reconstrucció, i han instat al Govern Municipal a concretar este pla amb «dates, pressupostos i projectes concrets».



Sandra Gómez, i Carlos Galiana han emplaçat els grups polítics a una trobada la setmana que ve en la qual començar a consolidar el pacte, i continuar desenvolupant les iniciatives que el Govern ha estat treballant des de les primeres setmanes de l’Estat d’alarma. Gómez ha instat tota la Corporació «a sentir-se orgullosa per les mesures que hem tirat endavant entre tots», i ha assegurat que no es resigna «al fet que després de la crisi, València siga una ciutat pitjor, sinó que hem de treballar per a donar suport als projectes de vida i les empreses, i redefinir els espais públics urbans». Per part seua, Galiana ha apel·lat al concepte de «germanor» que, ha assegurat «en esta situació és indispensable», i que ha de portar a les administracions a «repensar el model econòmic, mitjançant la diversificació, l’economia verda i de proximitat, la política cultural i la promoció de la salut de les persones».



A més de la moció plantejada pel Govern, durant la sessió plenària s’han debatut i votat altres tres mocions, presentades respectivament pels grups PP, Ciutadans i Vox. Les dos primeres han sigut dos propostes de mesures concretes per a contribuir a superar la crisi, que han sigut desestimades pel Plenari, atés que el fòrum en el qual s’acordaran i impulsaran les iniciatives serà precisament el Pla de reconstrucció aprovat. Com a alternativa, l’Equip de Govern ha aprovat en els dos casos, «emplaçar totes les forces polítiques representades en el Consistori a l’acord d’un Pla de Reconstrucció per a la ciutat de València, que incorpore les mesures necessàries per a afrontar l’escenari posterior a la COVID19 a la ciutat». Malgrat donar suport al Pla, l’oposició s’ha mostrat contrària a estes alternatives del Govern a les seues propostes.



Quant a la proposta de Vox, plantejava l’adopció de «quantes mesures siguen precises perquè el confinament ordenat pel Govern central es complisca també per les persones sense sostre, traslladant-les a algun dels albergs habilitats a l’efecte, residint allí fins que acabe el confinament». La moció ha sigut desestimada pel vot contrari del Govern Municipal, i la regidora de Benestar Social, Isabel Lozano, ha explicat que la mesura atemptaria contra els drets fonamentals de les persones que recull l’ordenament legislatiu de l’Estat. A més, excedeix a les competències dels municipis. PP i Ciutadans s’hi han abstingut.