L’alcalde de València, Joan Ribó, ha rebut hui a representants del Centre Cultural Islàmic de València, la seua presidenta Cherifa Ben Hassine, i la portaveu, Mariam Barouni Barouni. Amb esta trobada, el primer edil, ha completat hui una sèrie de reunions amb diverses entitats i portaveus de la ciutadania com ara els representants de la Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD), la presidenta, Lourdes Mirón, i Enrique Asensí, que també s’han acostat hui a l’Ajuntament per parlar amb Joan Ribó.

L’alcalde ha destacat la importància de l’activisme ciutadà a través de les Organitzacions No Governamentals i per al Desenvolupament, així com el caràcter obert i respectuós de la ciutat de València amb la llibertat religiosa, i cap a les persones que professen les distintes creences i cap aquelles que no ho fan.