VALENCIA 2019-09-18 L’alcalde de València, Joan Ribó, rep el delegat territorial de l’ONCE-CV, José Manuel Pichel.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha rebut hui el delegat territorial de l’ONCE-CV, José Manuel Pichel. Seguidament, la primera autoritat municipal s’ha reunit amb la presidenta de la Unió de Consumidors de València, Isabel Dolz, que ha acudit a l’Ajunament acompanyada d’altres representats d’esta agrupació com ara Vicente Inglada. Per últim, l’alcalde, acompanyat de la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha mantingut una trobada amb el president de l’Asociación Valenciana de Caridad, Luis Miralles. En els tres encontres, Joan Ribó ha manifestat la voluntad de l’Ajuntament de donar suport a les entitats i associacions que treballen per la ciutadania.

L’alcalde ha expressat “la voluntat de continuar amb la col·laboració mútua amb Casa Caridad per a fer front a les situacions d’emergència que poden sorgir en la ciutat”. En la trobada amb l’ONCE, Joan Ribó ha explicat alguns dels projectes iniciats per a fer de València “una ciutat cada dia més inclusiva amb totes les persones”, com ara l’adaptació sonora dels semàfors per a les persones cegues. I pel que fa a la Unió de Consumidors, l’alcalde s’ha mostrat convençut “de la necessitat de fer valdre els drets de les persones consumidores, de manera que assolim una seguretat per a la ciutadania en aspectes quotidians tan importants com ara l’alimentació”.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha recibido hoy al delegado territorial de la ONCE-CV, José Manuel Pichel. Seguidamente, la primera autoridad municipal se ha reunido con la presidenta de la Unión de Consumidores de Valencia, Isabel Dolz, que ha acudido al Ayuntamiento acompañada de otros representados de esta agrupación, como Vicente Inglada. Por último, el alcalde, acompañado de la regidora de Servicios Sociales, Isabel Lozano, ha mantenido un encuentro con el presidente del Asociación Valenciana de Caridad, Luis Miralles. En las tres reuniones, Joan Ribó ha manifestado la voluntad del Ayuntamiento de apoyar a las entidades y asociaciones que trabajan por la ciudadanía.

L’alcalde ha expresado “la voluntad de continuar con la colaboración mutua con Casa Caridad para hacer frente a las situaciones de emergencia que pueden surgir en la ciudad”. En el encuentro con la ONCE, Joan Ribó ha explicado algunos de los proyectos iniciados para hacer de València “una ciudad cada día más inclusiva con todas las personas”, como por ejemplo la adaptación sonora de los semáforos para las personas ciegas. Y en cuanto a la Unión de Consumidores, el alcalde se ha mostrado convencido “de la necesidad de hacer valer los derechos de las personas consumidoras, de forma que logramos una seguridad para la ciudadanía en aspectos cotidianos tan importantes como por ejemplo la alimentación”