L’alcalde de València Joan Ribó, insta a “afermar la justícia i els drets socials” en la situació de crisi actual

Ribó participa en la presentació de la XIX edició del congrés de la Confederació Espanyola de Directius i Executius, que se celebra a València el 21 d’octubre

L’alcalde Joan Ribó ha participat este matí en la presentació de la XIX edició del Congrés de Directius organitzat per la Fundació de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE), que se celebrarà el 21 d’octubre al Palau de les Arts. El primer edil ha instat a “afermar i avançar en la justícia i els drets socials” en una situació de crisi com l’actual i ha posat l’accent que “la igualtat, la justícia social, la distribució de la riquesa i la sostenibilitat ocupen la fi última de les nostres decisions”, en referència als “directius d’allò públic i privat”.



L’alcalde ha centrat el seu discurs en l’impacte de la pandèmia. “La crisi del coronavirus transformarà la manera en què es relacionen les economies, però també les persones i els servicis públics i privats”. Per al primer edil, “les grans crisis de la humanitat com l’actual poden ser un bon moment per afermar i avançar en la justícia i els drets socials”. Per això ha instat que “directius d’allò públic i privat apostem per una gestió basada en principis i valors ètics sòlids, on la igualtat, la justícia social, la distribució de la riquesa, la sostenibilitat ocupen la fi última de les nostres decisions”.

Ribó ha agraït la CEDE haver triat València com a seu del seu Congrés de Directius, que en esta XIX edició porta per lema ‘El temps del lideratge transformador’. “No podria tindre millor escenari, millor seu, que la ciutat de València”, ha indicat el regidor. “Reconeguda internacionalment com a una ciutat transformadora i innovadora, atractiva i acollidora, dialogant i reflexiva, que de bon segur posarà el millor d’ella”.



L’alcalde ha participat en la presentació del congrés junt amb el president de la Generalitat, Ximo Puig; el vicepresident de la Fundació CEDE, Ramón Adell; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i la presidenta del comité organitzador, Anna Colom. L’acte ha tingut lloc al Palau de la Generalitat.