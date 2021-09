L’alcalde de València reconeix al món faller la seua tenacitat i la seua ràpida resposta davant l’episodi de pluges intenses

Connect on Linked in

L’alcalde ha mostrat el suport de l’Ajuntament al món faller per poder superar “este nou obstacle”

L’alcalde de València Joan Ribó ha lamentat els desperfectes que han patit els monuments fallers com a conseqüència de les fortes pluges i vent, i ha mostrat el suport de l’Ajuntament al món faller per poder superar “este nou obstacle”. “No és la primera plantà en la qual ha plogut de manera molt intensa en esta ciutat, encara que hem tingut la mala sort que a més del coronavirus se’ns ha afegit que la Nit de la Plantà hem patit una DANA, que ja és mala sort; però ho superarem: els monuments estan muntats i els actes fallers continuen”. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha realitzat un recorregut este matí per alguns dels punts de la ciutat, després del muntatge dels monuments fallers en una nit marcada per les intenses pluges.

“Vull reconéixer tots els artistes fallers, les comissions i tots els col·lectius implicats perquè, malgrat que la passada nit ha sigut complicada, els problemes s’han anat solucionant a poc a poc”. L’alcalde ha posat l’accent en la rapidesa i l’entusiasta resposta del món faller als diferents incidents que s’han anat produint.

Durant este matí, l’alcalde, acompanyat pel regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha recorregut diferents monuments i punts de la ciutat. A més de la falla municipal, “la Meditadora”, que s’ha vist greument afectada també per l’aiguat, Joan Ribó ha visitat les comissions de Pere III el Gran, General Pando, Emilio Baró, Enginyer Manuel Maese i Na Jordana. “Ha sigut un nou obstacle i queden moltes coses per arreglar –ha subratllat durant el recorregut- però els actes fallers continuen, les falles estan muntades i continuem treballant”.

A preguntes dels periodistes, l’alcalde ha destacat també que fins al moment, les jornades pre-festives “estan transcorrent segons les previsions, de manera molt raonable”. “La gent està sent bastant responsable –ha destacat l’alcalde- està visitant els monuments d’una manera ordenada, intentant no aglomerar-se, i està complint amb la pauta de gaudir de les falles però d’una manera responsable”. Tot i això ha fet una crida a no abaixar la guàrdia i mantindre tots els protocolo i mesures de protección front la covid-19.

El jurat dels monuments fallers

Per part seua, el regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, s’ha referit als premis i el recorregut del jurat pels diferents monuments. “El jurat ha començat de matí la seua tasca, tal qual tenia previst: els artistes fallers i les comissions han fet un esforç extra per a concloure la Plantà esta nit”. Galiana ha recordat que es tracta d’un concurs amb unes bases aprovades en una assemblea de presidents, “per la qual cosa no hauria sigut oportú prendre una decisió unilateral des de la Junta –ha explicat- i més, tenint en compte que són moltíssimes les comissions que han fet un doble esforç per a solucionar tots els problemes conseqüència de l’aiguat”. No obstant això, Galiana ha assenyalat que s’ha demanat al jurat faller “benevolència i empatia amb les diferents comissions”. “Altres anys hem tingut alertes per vents, i en moltes ocasions, pluges intenses, però no tant com anit; hauríem de remuntar-nos a finals dels anys huitanta per a recordar unes falles amb una plantà com la d’ahir”, ha conclòs.