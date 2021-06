L’Alcalde destaca “la relació entre la responsabilitat de la gent davant la Covid i la creació d’ocupació a la ciutat de València”

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat la “relació entre l’esforç dels valencians en l’acompliment de les mesures sanitàries i la creació d’ocupació registrada a la ciutat en l’últim mes”. Ribó, que ha assistit a la reunió de coordinació de mesures contra la covid celebrada al Palau de la Generalitat, creu que “la Comunitat Valenciana s’està veient perjudicada per actuacions poc responsables d’altres autonomies que no han pres les mesures necessàries”. Ribó, que ha acudit a la reunió acompanyat del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, s’ha referit així a la decisió del govern britànic de desaconsellar els viatges a Espanya per les xifres de la pandèmia.

Ribó ha assegurat que “el turisme britànic és un mercat molt important per a la Comunitat Valenciana. La decisió del govern britànic ens perjudica moltíssim. El motiu són els índexs de coronavirus molt elevats d’Espanya, perquè algunes de les comunitats que tant apel·laven a la llibertat per a no contindre els contagis han provocat un efecte rebot que, a la fi, ens afecta negativament a tots els territoris, ara en termes econòmics. I això comportarà una pèrdua global de poder adquisitiu, una pèrdua de Producte Interior Brut (PIB) i una pèrdua de llocs de treball”, ha afegit.

Per oposició a esta situació, l’alcalde ha destacat les xifres valencianes de coronavirus. “La incidència acumulada a 14 dies és de 36, molt més baixa que en la resta de l’Estat”. En este sentit, Joan Ribó ha subratllat “la relació d’esta xifra amb una altra dada, que també m’alegra. A València, durant el mes passat, 2.000 persones van eixir de l’atur. És una quantitat important perquè, en estos moments, estem posant en marxa molts centres de treball, especialment del sector dels servicis”. L’alcalde vol “relacionar l’esforç i la disciplina de tots, especialment dels més joves, amb eixa millora de la situació del mercat de treball”.

Ribó ha destacat la responsabilitat de la ciutadania de València, “que no s’ha distingit, com altres ciutats espanyoles, per la celebració de macrobotellots. La gent, en termes generals, ha sigut responsable i estic segur que ho continuarà sent. I vull insistir en el paràmetre entre la responsabilitat de la gent i la disminució de l’atur, i per suposat, en l’afecció a la salut de les persones, que al capdavall és el més important”.

L’alcalde ha destacat que l’Ajuntament continuarà “amb els plans de vigilància per tal que no hi haja botellots i, de fet, els anem a intensificar. Amb tot, però, el primer és que els valencians siguen responsables i el ‘premi’, per així dir-ho, és la baixada de les taxes de l’atur”.

L’alcalde ha insistit que “enguany no hi haurà festes de la nit de Sant Joan. No anem a facilitar concentracions massives que puguen generar un augment de contagis, en estos moments en què hem aconseguit contindre’ls. Per això, des de l’Ajuntament no facilitarem llenya per a les fogueres, com altres anys, ni reforçarem les línies de l’EMT, i la Policia Local vigilarà que no hi haja aglomeracions”.

A banda de l’alcalde i el regidor de Protecció Ciutadana, a la reunió han estat presents representants municipals d’Alacant, Elx i Castelló, la delegada del Govern, Glòria Calero, i representants de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.