L’alcalde felicita l’equip d’hanbol femení Levante UD BM Marni pel seu ascens a la Divisió d’Honor Argent

Ribó destaca que “València aposta pels hàbits saludables i per l’esport, i no hi ha esport sense esport femení”

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha rebut este migdia a l’Hemicicle municipal una representació de l’equip d’handbol femení Levante UD BM Marni, que ha ascendit recentment a la Divisió d’Honor Argent i este diumenge debuta a casa en la nova categoria. El primer edil ha felicitat les jugadores “pel vostre èxit, que ha anat acompanyat d’un esforç extra després de la sacsejada que va provocar la pandèmia”, i ha subratllat que “València aposta pels hàbits saludables i per l’esport, i no hi ha esport sense esport femení”.

El primer edil ha destacat així mateix la contribució del club esportiu, el qual “ja fa més d’un quart de segle ha lluitat per la promoció del handbol, per anar ampliant la família tant des de la part esportiva com des de la social i amb una aposta en la darrera dècada per les categories femenines que compartim plenament”, i ha recordat que el Levante UD BM Marni compta amb 25 equips, més de 350 esportistes i més de 140 fitxes en la secció femenina. Durant l’acte, Joan Ribó ha lliurat a la capitana de l’equip, Arancha Lozano, una placa commemorativa de l’ascens, mentre que la jugadora ha entregat a l’alcalde i l’edil Bernabé una samarreta de l’equip amb el nom de cadascú.

Per la seua part, la responsable d’Esports, Pilar Bernabé, ha posat de relleu “el recorregut professional i esportiu de primer nivell” de les jugadores, “el millor exemple de com un club amb tants anys d’història aposta per l’esport femení i l’esport base”. D’altra banda, el president del Levante UD HB Marni, Vicente Juan Font, ha manifestat que “és un orgull que el treball, el talent i tot allò que hi ha darrere es premie i es valore a la ciutat de València” i ha afegit que “volem ser l’elit de València tant en handbol masculí com femení i per a això tenim la sort de comptar amb institucions públiques com l’Ajuntament de València”.

A l’esdeveniment celebrat a l’Hemicicle han assistit Francisco Fenollosa, president d’honor del Levante UD; Luis Cervera, director d’operacions i projectes del Levante UD, i membres del cos tècnic del Levante UD HD femení.