L’Alcalde Jesús Ros condemna els atacs de Pau Alabajos: “És mala política i allunyada dels problemes reals dels torrentins”

El portaveu nacionalista, de manera injusta, denúncia a l’Alcalde i a l’equip de govern en el pitjor moment de la pandèmia per no impulsar les normes de Gran Ciutat aprovades pel Partit Popular

Quan la nostra ciutat estava superant els pitjors dies de la pandèmia (a Torrent hi havia prop de 1800 casos d’incidència acumulada en el moment que Pau Alabajos preparava la seua estratègia contra a l’executiu socialista)

Aquest matí s’ha celebrat en el Saló de Plens de l’Ajuntament una roda de premsa d’urgència en la qual l’Alcalde Jesús Ros, acompanyat del portaveu socialista, Andrés Campos, i recolzat per l’equip de govern en bloc, ha condemnat fermament les denúncies i la persecució del portaveu de Compromís, Pau Alabajos. “Són la mala política, marrullera i molt lluny dels problemes reals dels torrentins i torrentines”, ha iniciat la seua exposició l’Alcalde, fent al·lusió al portaveu nacionalista, que va acudir a la fiscalia l’1 de març, en el pitjor moment de la pandèmia per a la nostra ciutat, per a intentar acusar l’Alcalde i al seu equip de no executar les òrgans de Gran Ciutat, els que havien d’estar en funcionament al novembre 2010 amb els governs populars.

El Grup Compromís, encapçalat per Pau Alabajos, ha atacat per aquest fet a les juntes de govern socialistes de 2015 i 2020, oblidant-se “casualment” de les del Partit Popular de 2010, 2011, 2012 i 2013, que van ser les que durant 5 anys no van donar ni un pas avant en els projectes en qüestió, malgrat ser els impulsors dels mateixos i tindre el compromís de dur-los a terme en 6 mesos des del 21 de març de 2010.

Aquest “oblit” no ha passat desapercebut per al portaveu Campos, que no ha dubtat a remarcar que aquests moviments de Pau Alabajos són “fruit de la seua obsessió per perseguir l’Alcalde”, acusant directament el representant de Compromís de realitzar accions i política destinades a atacar directa i personalment a l’Alcalde i als seus regidors i que poc o res tenen a veure amb la difícil situació que viuen milers de famílies arran de la pandèmia.

Els edils socialistes han exposat que el mateix Pau Alabajos és coneixedor de primera mà de les problemàtiques derivades de la Llei Montoro, les regles de despesa que impedien augmentar les despeses corrents, així com la reducció del 30% del personal de l’Ajuntament per la legislació aprovada pel PP a nivell nacional en 2013, que ho han impedit en aquest temps.

La formació taronja que, després de la seua derrota sense pal·liatius en les eleccions de 2019, perdent més de la meitat de vots i seients en el Ple, ha agreujat la seua política de confrontament “travessant una línia que està fora de la política i del diàleg; han anat massa lluny”, tal com ha explicat Andrés Campos. A més, la denúncia es va interposar l’1 de març del present any, quan la nostra ciutat estava superant els pitjors dies de la pandèmia (a Torrent hi havia prop de 1800 casos d’incidència acumulada en el moment que Pau Alabajos preparava la seua estratègia de contra a l’executiu socialista), “no buscava la defensa dels interessos dels torrentins i torrentines, només buscava un titular i desestabilitzar a l’equip de govern que està treballant per a superar la crisi i que és producte de la seua obsessió per perseguir l’Alcalde. Una obsessió que ha portat al bloc nacionalista a pactar més mocions amb VOX i el PP que amb el PSOE”.

“L’Alcalde té tot el suport del partit, ací i a tot arreu, no es pot permetre que, per egos ferits d’algunes persones, s’intente derrocar al millor Alcalde que ha tingut aquesta ciutat”, ha afirmat Ximo Planells, Secretari general dels i les socialistes de Torrent.