L’alcaldessa d’Almassora s’interessa pel model de Sueca d’atenció a persones amb diversitat funcional

L’alcaldessa d’Almassora, Merche Galí, i la regidora de Benestar Social, Mª José Tormo, han visitat Sueca per a conéixer de primera mà el funcionament dels recursos amb què compta la nostra ciutat destinats a l’atenció a persones amb diversitat funcional i malaltia mental greu. Després de visitar, en primer lloc, les instal·lacions de la Fundació SASM, acompanyades pel seu director de l’Àrea de Salut Mental, David Marqués, i els membres del patronat, Guillermo Nebot, Natividad Tamarit i Francisca Vidal, han acudit a la nova Residència i Centre de Dia de Sueca per a persones amb diversitat funcional, on han realitzat també una visita per les instal·lacions i els diferents serveis amb què compten.



Es dona la circumstància que alguns dels membres del patronat de la Fundació SASM resideixen en esta localitat castellonenca. Per este motiu, i en tindre ja un coneixement previ sobre l’existència d’estos centres a Sueca, es va programar esta visita “per a conéixer millor el seu funcionament i els serveis que ofereixen estos recursos, la forma en què es gestionen i com ha sigut el procés de construcció, tant de l’edifici de la Fundació SASM com dels municipals. Volem conéixer tota la informació per si es donara la possibilitat d’imitar este model en la nostra localitat, ja que està comprovat que funciona molt bé”, ha assenyalat l’alcaldessa d’Almassora, Merche Galí.



Després de la visita a la Residència, l’alcaldessa i acompanyants han acudit a l’Ajuntament on han sigut rebuts per l’alcalde, Dimas Vázquez. Allí han mantingut una reunió en la qual la primera autoritat municipal ha pogut explicar-les més detalls del funcionament i gestió d’estos recursos, i han aprofitat per a visitar algunes de les dependències de l’edifici consistorial, com ara el saló de plens o el despatx d’alcaldia. “Ja que s’anava a realitzar esta visita, ens hem oferit a l’alcaldessa i a la regidora de Benestar Social a brindar-les tota la informació sobre la tramitació i els inicis de la posada en funcionament d’esta sèrie de recursos específics. Una vegada estiguen en marxa també els pisos tutelats, aconseguirem tancar el triangle amb este últim vèrtex i convertir a Sueca en tot un referent en esta mena d’assistència”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.