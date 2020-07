L’alcaldessa de Paiporta demana el cessament del comandant de la Guàrdia Civil per l’amenaça de “partir-li les cames”

Comunitat Valenciana, la directora general de la Guàrdia Civil i al ministre de l’Interior “perquè prengueren les mesures corresponents i aparten del servei actiu” al comandant cap de la Guàrdia Civil de Paiporta després que es va fer pública una gravació en la qual el suboficial recrimina a oficials i suboficials de l’institut armat sota el seu comandament per no haver anat “a partir-li les cames” a la responsable municipal.

Aquesta gravació va ser realitzada durant una reunió del comandant cap de Paiporta amb una desena de comandaments al juny de 2018.

Per aquest motiu Isabel Martín, es va reunir amb la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, per a tractar les amenaces proferides pel comandant de la Guàrdia Civil de Paiporta.

La dirigent paiportina ha agraït al trasllat del comandant a València com “un primer pas” en la resolució del conflicte provocat per les greus amenaces a la seua persona i a la institució que representa, l’Ajuntament.

Martín ha afegit que el trasllat ordenat per la direcció general de la Guàrdia Civil “és un pas important, però no es pot quedar ahí”. Per a l’alcaldessa, “les forces i cossos de seguretat de l’estat estan per a protegir-nos, no per a amenaçar-nos amb manifestacions masclistes i degradants cap a les dones que ostentem càrrecs de representació i hem sigut triades democràticament”. L’alcaldessa també ha informat que encara no té resposta de la fiscalia respecte de la petició d’actuació d’ofici en aquest cas.

En la reunió, en què també estava present la regidora d’Economia i ex-regidora de Policia, Beatriz Jiménez, s’han tractat “els passos que es van a continuar donant” des de la direcció general de la Guàrdia Civil i la Delegació del Govern per a resoldre amb rapidesa els diferents procediments i causes en què està implicat el comandant. “Una persona així no pot seguir portant pistola ni exercint el càrrec que té, no mereix estar en un cos com la Guàrdia Civil”, ha afirmat l’alcaldessa, que ha afegit que, amb el trasllat del comandament, “es podrà començar el treball per a restablir les relacions institucionals normals entre la Guàrdia Civil i l’Ajuntament” que, fins a l’arriba del ja ex-comandant, “eren bones”.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha informat que té el compromís de la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, d’agilitzar els procediments oberts al comandant. Te la confiança en què els procediments aniran ràpid per a que, quan abans millor, se sàpiga com quedarà la situació” del comandant.

Calero també ha agraït la “ràpida decisió d’apartar-lo de la caserna de la Guàrdia Civil i de la ciutat de Paiporta”, després que es publicaren gravacions en què demanava als subordinats que li ‘trencaren les cames a l’alcaldessa’.