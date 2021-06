L’alcaldessa de Picassent rep al director del Centre d’Inserció Social del centre penitenciari

Connect on Linked in

Miguel Ángel Martínez ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament de Picassent en els programes d’inserció social i durant la visita ha avançat noves propostes

L’alcaldessa, Conxa García, ha rebut al seu despatx a Miguel Ángel Martínez, director del Centre d’Inserció Social Torre d’Espioca de Valencia, y a Casimiro Rubio, verificador de compliment de penes alternatives, els quals, han volgut agrair la col·laboració de l’Ajuntament de Picassent en els programes de reinserció social que el centre està portant a terme. Des de fa temps, el consistori facilita que els reclusos puguen fer treballs en benefici de la comunitat formant part, per exemple, de la brigada d’obres en Serveis Municipals.

“Des de l’Ajuntament una de les nostres prioritats és treballar per una societat cada vegada més inclusiva. Pensem que les segones oportunitats han d’estar sempre ahí, per això col·laborem amb el Centre d’Inserció Social amb la intenció que els reclusos puguen alleugerar les seues penes al mateix temps que adquireixen una experiència a nivell laboral i així ho tinguen un poc més fàcil de cara a la seua reinserció”, afirma la primera edil.

Els treballs en benefici de la comunitat no són retribuïts i no poden superar el màxim de huit hores diàries, unes tasques que són una manera de compensar la societat pels danys ocasionats a causa del delicte que s’ha comès.

Per altra banda, el director del CIS va fer la proposta a l’alcaldia que l’Ajuntament puga cedir un local municipal per posar en marxa tallers de seguretat vial per a persones que han sigut condemnades per delictes contra la seguretat vial. Una formació que ja s’ha posat en marxa en altres municipis i que inclou 8 sessions de 4 hores cadascuna amb la finalitat que els conductors sancionats puguen commutar la pena establerta.