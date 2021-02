Connect on Linked in

Luisa Notario i Lucía Beamud han destacat “la priorització d’inversions en pobles de València per compensar l’abandonament a què es veieren sotmesos al passat”

L’Alcaldia de Benifaraig ha vist millorades les seues condicions d’accessibilitat arran de les últimes obres impulsades per l’Ajuntament de València a través dels Servicis Centrals Tècnics. Així ho ha confirmat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, qui també ha informat de la conclusió de les intervencions per crear una nova zona d’esplai en el solar de la nova Alcaldia de Cases de Bàrcena. Tant Notario com la regidora de Pobles, Lucía Beamud, han destacat “la priorització d’inversions als Pobles de València per compensar l’abandonament a què es veiren sotmesos en el passat”.

D’una banda s’ha procurat una millora de les condicions d’accessibilitat a l’Alcaldia de Benifaraig amb la instal·lació d’un nou ascensor i la reforma dels lavabos existents. A més, s’han aprofitat les obres per a renovar la fusteria que hi havia, deteriorada per les humitats i entrades d’aigua i l’atac de xilòfags. El pressupost d’estes obres, incloses al Pla d’Accessibilitat i Supressió de Barreres en Edificis Municipals ha sigut de 49.827,96 euros.

L’alcaldessa de Benifaraig, Tamara Martínez, ha destacat la redistribució dels espais, que “permetrà prestar un servici públic de qualitat a la ciutadania tant en matèria sanitària com administrativa”. En este sentit ha recordat que “el personal de l’Ajuntament de València des de feia molts anys prestava el servici d’atenció ciutadana en una precària infraestructura situada a la sala d’espera del metge i la infermera, motiu pel qual este projecte ha sigut un objectiu prioritari en conjugar aspectes com l’accessibilitat, la posada en valor dels servicis públics i la millora de l’atenció i la qualitat de vida del veïnat de Benifaraig”.

D’altra banda, s’ha habilitat una zona d’esplai per al veïnat de Cases de Bàrcena al solar de la nova Alcaldia d’este poble de València. S’ha atés així una petició veïnal que reclamava este nou espai per poder instal·lar paellers, taules i zones d’ombra mantenint alhora l’ús d’horta urbana. Esta intervenció, fruit dels pressupostos participatius DecidimVLC 2018/19 ha comptat amb un pressupost de 17.432,37 euros i ha permés demolir els coberts que s’utilitzaven com a magatzems i xicotets corrals, que es trobaven estructuralment molt danyats, s’ha fet una solera de formigó amb un paeller i s’han instal·lat unes taules de fusta amb bancs. La nova zona està dotada de subministrament d’aigua, sanejament i enllumenat connectats amb la nova seu de l’Alcaldia de Cases de Bàrcena, ara mateix en construcció. També s’ha desbrossat tota la zona, s’ha sanejat i s’han podat els arbres fruiters de la parcel·la rústica, així com la palmera i el xiprer que hi ha.

L’alcalde de les Cases de Bàrcena, Javier Riera, ha destacat que “el nou espai compta amb un paeller, taules de pícnic i vegetació tal i com van demanar els veïns i veïnes de les Cases a través dels pressupostos participatius”. Per este motiu, ha volgut mostrar la satisfacció per esta actuació “perquè dota al poble d’un espai que era molt demandat per a sociabilitzar, gaudir i fer poble i serà un espai obert a tota la ciutadania i qualsevol veí o veïna en podrà fer ús”.

“Des del servici d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics s’està fent un gran esforç per actuar en tots els pobles de la ciutat de València, tant pel que respecta a projectes d’enllumenat públic com en actuacions per millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica en edificis municipals o la rehabilitació d’espais i edificis patrimonials per a protegir-los i dotar de nous recursos i espais d’oci als veïns i veïnes d’ estes zones de la ciutat tan oblidades en èpoques passades”, ha destacat Notario.