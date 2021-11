L’Alcúdia ajorna totes les celebracions d’interior previstes a les dependències municipals fins el 30 de novembre

Connect on Linked in

Amb una prevalença de 560/100.000, la Junta de Portaveus s’ha reunit a primera hora de la vesprada i ha donat el vist-i-plau a esta actuació, que afecta els actes previstos per a la Setmana contra la Violència de Gènere, Santa Cecília i el 30 Aniversari de la Casa de la Música, a més de la Festivitat de Sant Andreu.

Este matí, el departament de salut Pública de la Ribera ha notificat als municipis els casos actius de COVID i la taxa de prevalença. Segons eixa informació, hi ha amb data d’ahir 69 casos actius i una prevalença de 557/100.000. l’Alcúdia és l’única població del Departament de la Ribera amb un nivell 4 d’alerta.

Amb estes dades a la mà i tenint en compte que des del dia de hui fins a final de mes hi havia una agenda repleta d’actes, s’ha tractat el tema en la junta de portaveus del govern municipal, per a revisar les accions a prendre, arran d’una proposta de l’alcalde, Andreu Salom.

El resultat de la reunió ha sigut la suspensió o ajornament d’11 dels actes previstos, que afecten a diferents commemoracions, el Dia de la Infància, la setmana contra la Violència de Gènere, Santa Cecília, la cloenda del 30 aniversari de la Casa de la Música i les festes de San Andreu, Patró de l’Alcúdia.

En principi, s’han ajornat tots els actes que estaven previstos en l’interior de qualsevol dependència municipal, sobretot a la Casa de la Cultura. A més dels actes d’interior, s’ajornen també totes les celebracions que afecten a xiquets i xiquetes, encara que la celebració fos a l’exterior, perquè el públic objectiu encara no està protegit per la vacuna.

Aquells previstos en exteriors, per a adults i en què se puga mantenir la distància social, i sempre amb obligació d’ús de mascareta, com ara l’exposició de vehicles clàssics i de competició, al carrer Olof Palme diumenge 21 de matí i la Marxa Contra la violència de Gènere, dijous 25 de novembre.

De moment s’han ajornat els actes que depenen de l’ajuntament, i també els organitzats per les associacions Filharmònica Alcudiana (Concert de Santa Cecília) i Gent Major (Sarsuela al saló Artístic) i per la Junta Central de Confraries (Jocs infantils populars i esmorzar a la plaça el dia de Sant Andreu), que ja han comunicat al consistori la seua voluntat de passar-los a altres dates en què abaixe a nivells acceptables la taxa de prevalença de la COVID. Divendres se celebrarà una reunió entre l’alcalde i el rector de la parròquia de Sant Andreu per a decidir si hi ha alguna modificació quant als actes religiosos.