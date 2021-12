L’Alcúdia amb el Benestar Animal

Connect on Linked in

La regidoria de Benestar Animal amb col·laboració de l’Associació Bastet de l’Alcúdia han regalat bosses per a arreplegar els excrements de les mascotes i botelles d’aigua per arruixar el pipi. A més, en el ple ordinari de novembre, la corporació alcudiana va aprovar l’acord municipal d’adhesió al servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats per a la Ribera, així com la cessió de la parcel·la municipal necessària per a ubicar el nucli zoològic.

Divendres al matí, al Mercat Municipal de l’Alcúdia, la regidoria de Benestar Animal i l’Associació Bastet han animat als veïns i veïnes a seguir mantenint net el poble amb la recollida dels excrements de les mascotes. D’esta manera, s’insta i es vetla per la salut i el benestar de tot el veïnat, tinguen o no mascotes. En la mateixa activitat, l’Associació Bastet ha arreplegat aliments i han tingut a la venda objectes per als animals. El dissabte 18 de desembre, l’Associació Bastet també estarà, durant tot el dia, a la porta de Mercadona promovent la mateixa activitat.

L’alcalde, Andreu Salom junt amb la regidora de Benestar Animal, Isabel Madramany, han fet entrega d’un xec de 1000 € a l’associació Bastet pel seu treball i dedicació en la protecció i cura dels animals. Estos diners serviran a l’Associació per a comprar, en comerços locals de l’Alcúdia, aliments i despeses necessàries per a dur a terme la seua labor.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha volgut recordar i conscienciar a la població que les mascotes també són del municipi. En la mateixa activitat, al Mercat Municipal i també compartida a les xarxes socials, s’ha promogut el cens municipal de les mascotes.

Mitjançant un QR s’ha facilitat l’accés per a descarregar, als veïns i veïnes de l’Alcúdia, el full d’inscripció. També s’ha indicat i informat dels passos a seguir i els documents que es requereixen per a la futura inscripció de les mascotes.

L’Alcúdia albergarà un refugi comarcal d’animals abandonats

En el ple ordinari de novembre, la corporació alcudiana va aprovar, amb el vot a favor del PSPV i Compromís i l’abstenció del PP, l’acord municipal d’adhesió al servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats per a la Ribera, així com la cessió de la parcel·la municipal necessària per a ubicar el nucli zoològic.

Es tracta d’un solar de titularitat municipal, de 4.062,92 m², proper a l’Ecoparc, amb tots els requisits bàsics necessaris per a les instal·lacions del servei. El cost del refugi, d’acord amb l’estudi tècnic preliminar, és de 557.000 € (IVA inclòs). El cost econòmic anual que suposaria per a cada ajuntament la posada en marxa del servei, oscil·larà entre 1,00 i 1,50 €/habitant, depenent de les ajudes i subvencions que es puguen aconseguir per a la posada en marxa i manteniment del servei i dels municipis adherits. El servei es preveu que comence a prestar-se en l’any 2023.

Dita aportació dels municipis adherits està previst que es realitze al llarg dels 10 primers anys de vigència del servei, en què la quota anual diferenciarà entre el concepte “amortització de les instal·lacions” i el concepte “cost de la prestació del servei”. El conveni preveu, expressament, un tractament específic per tal de compensar l’aportació realitzada en terrenys per l’ajuntament, pel qual, durant els primers 10 anys de prestació del servei, no s’aplicarà el concepte “amortització de les instal·lacions”.

El present acord va tindre una aprovació inicial de data 28/10/2021 durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions que, després d’estudiar l’Informe tècnic de l’arquitecte municipal i l’informe jurídic, el plenari decideix desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la cessió, al Consorci de la Ribera, de la propietat del solar municipal, per a la seua destinació a la construcció d’instal·lacions de Nucli Zoològic, per a la prestació del “Servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats”.