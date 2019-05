L’Alcúdia celebra la IV Festa de l’Arbre al Parc de la II República

Connect on Linked in

Els assistents a l’esdeveniment, celebrat el passat dissabte, van homenatjar al Pi Canari, a més de gaudir de diverses activitats com jocs gegants tradicionals o un teatre de titelles.

Aquest dissabte va tindre lloc, per quart any consecutiu, la Festa de l’Arbre a l’Alcúdia, enguany celebrada al Parc de la II República. Les anteriors edicions van ser al Parc de la Fira Gastronòmica (on es va homenatjar al Xop del Xaparral), al Parc de la Generalitat (dedicat a l’Arbre Botella o Ceiba Speciosa) i l’any passat al Parc de Fusta (en aquesta ocasió, per homenatjar a un Pi Blanc de 70 anys).

Enguany l’homenatge es va fer al Pi Canari (Pinus Canariensis), dels quals hi ha una desena d’exemplars en un parc que es va inaugurar fa 7 anys. Arbre originari de les Illes Canàries on ocupa una menuda àrea des d’on s’ha estès per tot el món mitjançant repoblacions forestals atès el seu ràpid creixement i rusticitat.

L’inici de la festa, presentada per Paco Sanz – regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Alcúdia – va comptar amb uns jocs tradicionals gegants, a càrrec del grup Cel i Animació, els quals van tindre entretinguts a grans i menuts durant una bona estona.

Després, l’alumnat del Col·legi Heretats va llegir uns textos que havien preparat expressament per a l’ocasió i en els quals va quedar de manifest la importància que tenen els arbres com a pulmons del nostre planeta i la necessitat d’estimar-los i respectar-los.

Com a punt final de la festa, els xiquets i xiquetes van poder gaudir d’un teatre de titelles que, sota el títol “El misteri de la casa encantada” (del grup “En tu col·le”) els va ensenyar a respectar a les persones diferents. Un matí genial on la diversió, la conscienciació i el respecte a la natura han estat les protagonistes d’una celebració que després de 4 anys, ja s’ha consolidat entre els xiquets i xiquetes de l’Alcúdia.