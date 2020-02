L’Alcúdia celebra Sant Antoni

Connect on Linked in

La segona part de les festes de Sant Antoni, ajornada pel fort temporal de meitat de gener, s’ha celebrat este cap de setmana amb una globotà i la tradicional benedicció d’animals.

A les 8 del matí els Dimonis enroscats de l’Alcúdia ja estaven encordant la plaça del País Valencià per a poder lligar els 5.000 globus de la Globotà. Quatre hores després, una mar de color morat onejava amb la brisa a poc més d’un metre d’alçada, per tal que xiquets i xiquetes, armats amb furgadents, pogueren explotar-los tots en poc més d’un minut. La Globotà és un dels actes favorits de la xicalla en les festes del patró dels animals.

D’altra banda, complint la tradició, els festers de Sant Antoni acudien a les 11 del matí a la casa del Fester Major d’enguany, que ha albergat la imatge del sant els darrers mesos. Es dona la circumstància que el fester Major de Sant Antoni de 2020 era l’Alcalde de l’Alcúdia, Andreu salom, qui ajudà el president dels festers del sant, Bernat Trascolí, a traure la imatge de sa casa i col·locar-la en el carro. Tot seguit, anaren a l’encontre amb la resta de cavalleries i carros de diferents quadres de la comarca, que els esperaven per començar la cercavila per l’Avinguda Antoni Almela, prèvia a l’acte de benedicció.

Sobre la una de la vesprada, la colla de dolçainers i tabaleters La Rosca obria la desfilada d’animals per la avinguda Ausias March fins a la porta de l’ermita, on el rector de la parròquia, Miguel Angel Herrera, va pronunciar la benedicció i, tot seguit, va ruixar amb aigua beneïda totes les cavalleries, finalitzant amb la del carro de Sant Antoni.

Després del Sant, veïns i veïnes passaren també per la porta de l’ermita amb els seus animalets de companyia per a rebre l’aigua i el pa beneïts, que ajudaven a lliurar les regidores de Festes, Amparo Martín, Tradicions, Oreto Trescolí i el regidor d’Agricultura, Aureli Amat.

La tempesta Gloria va causar l’ajornament de la meitat de la festa

Les festes de Sant Antoni a l’Alcúdia cada any prenen més protagonisme. Enguany s’havien decidit allargar durant tres setmanes, celebrant el primer gros de les festes el 11 de gener amb un concert de música de cambra, un correfocs, danses pel carrer i una foguera gegant que finalitzava amb torrà popular i sarau. Per al cap de setmana següent era el torn de la Globotà, així com la cercavila de les cavalleries i la benedicció dels animals. No obstant això, la aparició del temporal Glòria va obligar l’Ajuntament a ajornar els actes de forma indefinida fins a poder establir una nova data. Una setmana després, coincidint amb la lluna nova de gener, s’arreplegava la canya que s’ha de deixar secar per a encendre la traca quilomètrica del dia 8 de setembre.

Finalment, el cicle de sant Antoni abat s’ha completat, amb una jornada festiva que ha gaudit d’un esplèndid oratge i una massiva participació.